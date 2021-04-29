Орел, , 15:39 — REGNUM Ограничения, введённые в связи с СОVID-19, в Орловской области продлены до конца мая, об этом сообщили 29 апреля в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«Заболеваемость коронавирусом в регионе по-прежнему вызывает опасение, в связи с чем принято решение о продлении ограничительных мероприятий еще на месяц. В области не будут проводиться массовые мероприятия в период выходных и праздничных дней», — прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

Всего в Орловской области на 29 апреля подтверждено 34 073 случая заражения коронавирусом выздоровели 31 993 человека. 571 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. На данный момент болеют COVID-19 1 509 человек.