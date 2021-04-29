Киев, , 15:44 — REGNUM На Украине сегодня, 29 апреля, опубликовали актуальный рейтинг самых популярных политиков страны в СМИ, подготовленный одной из киевских пиар-компаний, передает корреспондент ИА REGNUM.

В топ-3 рейтинга входят лидер оппозиции, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский, далее в списке следуют экс-президент Петр Порошенко, олигарх Игорь Коломойский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко, мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко.

Политический эксперт Галина Акимова, анализируя тройку лидеров, отмечает, что власть во главе с Зеленским своими репрессиями против Медведчука добилась того, что оппозиционный лидер входит в топ-3 самых популярных политиков Украины.

«Глава политсовета ОПЗЖ в последнее время стабильно входит в топ самых популярных украинских политиков в СМИ. Поэтому получается, что Зеленский и компания репрессиями против Медведчука и запретом телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK добились противоположного результата», — заявила она.

«Что касается министра здравоохранения Максима Степанова, то, по справедливости, второе место по популярности в СМИ нужно отдать не ему, а эпидемии коронавируса. Именно благодаря COVID-19 в первой десятке присутствуют и глава МОЗ, и главный санитарный врач, которые направо и налево раздают обещания, а потом с таким же комсомольским задором рассказывают, почему не удается закупить вакцины, не получается провести вакцинацию и дальше по списку», — уточняет эксперт.

Акимова отмечает, что лидирует в рейтинге президент Владимир Зеленский, который за последнее время на публику прививался Covishield’ом, говорил о готовности встретиться с Путиным, а также грозил санкциями.

«К слову, за минувшие месяцы ни Зеленский, ни кто-либо другой из чиновников так и не привел ни единого доказательства, будто Медведчук и другие оппозиционеры могут быть причастны к какой-либо противоправной деятельности. То есть и решение о запрете телеканалов, и указ о санкциях не имеют доказательной базы. И рано или поздно это ружье выстрелит», — подчеркнула она.

Также политолог отмечает, что олигарх Игорь Коломойский, занявший пятое место, звучит в СМИ сейчас в основном в привязке к санкциям США, а экс-президент Петр Порошенко отличился в основном тем, что публично назвал индийский дженерик Covishield, который использовали для вакцинации на Украине, «ругательным словом».