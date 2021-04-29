Ярославль, 29 апреля 2021, 15:37 — REGNUM Депутат Госдумы России Илья Осипов подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт партии.

Илья Осипов
Илья Осипов

Место депутата областной думы стало вакантно после гибели в автокатастрофе председателя облдумы Алексея Константинова. Константинов избирался по 18 округу, в который входит город Ростов и часть Ростовского района. Довыборы пройдут в единый день голосования в сентябре.

По информации источников ИА REGNUM, кандидатура Ильи Осипова не была согласована для переизбрания в Госдуму партийным руководством. Поэтому он решил пойти на понижение статуса и вернуться в областную думу, депутатом и председателем которой являлся ранее.

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