Ярославль, 29 апреля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России Илья Осипов подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по довыборам депутата Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт партии.

Илья Осипов

Место депутата областной думы стало вакантно после гибели в автокатастрофе председателя облдумы Алексея Константинова. Константинов избирался по 18 округу, в который входит город Ростов и часть Ростовского района. Довыборы пройдут в единый день голосования в сентябре.

По информации источников ИА REGNUM, кандидатура Ильи Осипова не была согласована для переизбрания в Госдуму партийным руководством. Поэтому он решил пойти на понижение статуса и вернуться в областную думу, депутатом и председателем которой являлся ранее.