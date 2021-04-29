Казань, , 15:39 — REGNUM Деятельность российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе является эффективной. Об этом 29 апреля заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в ходе заседания глав правительств стран ЕАЭС в Казани.

«Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в остановлении войны в Нагорном Карабахе. И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной, это уже для нас сейчас очевидно», — сказал он.

Также Пашинян добавил, что в настоящее время идет работа трехсторонней комиссии, возглавляемой вице-премьерами России, Армении и Азербайджана.

«Но хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трехстороннего заявления от 9 ноября… Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц», — отметил и. о. премьер-министра Армении.

Кроме этого, он высказал благодарность в адрес России за ее усилия, прикладываемые ею «для того, чтобы решить этот вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана не выполняют свои обязательства по возвращению армянских военнопленных, а также других удерживаемых ими лиц, и потому данный вопрос становится «вопросом международной повестки».