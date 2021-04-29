Москва, , 15:36 — REGNUM Гражданские авиаперевозки, не только в России, но и во всем мире, переживают кризис, которому трудно найти аналоги в истории авиации, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Проблемы 2020 года, вызванные чисто эпидемиологическими факторами, создали реальную угрозу остановки воздушного пассажирского сообщения.

Своевременная централизованная поддержка, как в виде прямого субсидирования, так и в форме льготных кредитов на выплату заработной платы, позволила не только избежать финансового краха целой отрасли отечественной экономики, но и сдержала взрывной рост цен на авиабилеты.

Однако, несмотря на несомненную эффективность институциональный антикризисных мер, перспективы стабилизации ситуации в отрасли, определяются неэкономическими факторами и связаны исключительно с борьбой против коронавируса в мире.

Несомненные успехи нашей страны по преодолению эпидемии COVID-19 и, связанное с этим, постепенное восстановление мобильности населения России, несколько сгладило негативные последствия пандемии.

Однако также очевидно, что только открытие международного авиасообщения, способно вывести профильные отечественные компании из состояния финансовой неопределенности.

Таким образом, перспективы восстановления сектора авиаперевозок, не имеют четких ориентиров по времени. Функционирование отрасли, в рамках сложившейся на данный момент общехозяйственной структуры, возможно лишь на основе выстраивания экономически обоснованной линии развития.

Рост же отраслевых издержек носит объективный характер и связан, как с валютной составляющей себестоимости, предоставляемых услуг (лизинговые платежи, запчасти и т.п.), так и с затратами на топливо.

В этом смысле, деятельность авиаперевозчиков ничем не отличается от работы большинства отечественный компаний, испытывающих постоянное давление нарастающей инфляции издержек.

Следовательно, тенденция к росту цен на услуги отрасли — естественный экономический процесс, укладывающийся в общую динамику ценообразования в российской системе хозяйствования.

Институциональный компенсационный механизм, конечно, способен оказывать сдерживающее влияние на ценовую динамику авиаперевозок.

Выход отрасли на уровень самодостаточности, с параллельным снижением зависимости сектора от государственный финансирования, требует открытия для профильных компаний чисто экономических возможностей нормализации деятельности.

Единственным же рациональным вариантом, избежать превращения системы воздушного транспорта в полностью датируемую отрасль хозяйства, является рыночный механизм формирования цен на билеты, на основе компенсации издержек и колебаний спроса.

Постепенность этого процесса (дабы избежать взрывного роста цен), должна быть обеспеченна соглашением между авиаперевозчиками и государством, на основе постепенного, по мере восстановления отрасли, сворачивания прямого финансирования.

В перспективе, поддержку естественному ценообразования, окажут растущие доходы населения, на основе восстановления экономики нашей страны.

Таким образом, приспособление к сложившимся экономическим реалиям и дальнейшее эффективное функционирование авиаперевозок в России, с неизбежность предполагает рост цен на услуги отрасли.

Насколько это окажется ощутимым и болезненным для простых граждан, во многом зависит, от эффективной экономической политики государства», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев заявил, что цены на авиабилеты в России в 2022 году пойдут вверх.

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