Москва, , 15:33 — REGNUM Любое новшество от государства в наши дни неизбежно воспринимается с большим недоверием, считает фаундер финтех сервиса Михаил Кириченко. Об этом он заявил ИА REGNUM 29 апреля, комментируя популярность режима самозанятых в Москве.

Напомним, по словам вице-мэра столицы Владимира Ефимова, популярность режима самозанятых среди москвичей продолжает расти, ежемесячно этот статус получают более 25 тысяч человек. Всего число самозанятых в Москве по данным на 1 апреля составляет 565, тыс. человек.

«Процесс перехода на уплату налога на профессиональный доход организован действительно предельно просто и понятно — встать на учет и пользоваться приложением «Мой налог» не сильно сложнее, чем зарегистрироваться в социальной сети», — отметил Кириченко.

По его мнению, высокие темпы роста количества самозанятых обусловлены в первую очередь инициативой со стороны бизнеса — все больше и больше компаний понимают, как именно работать с самозанятыми законно и безопасно и начинают выстраивать данный процесс, что по цепочке сказывается на контрагентах.

«Хочется отметить, что благодаря имеющейся у ФНС интеграции, есть ряд сторонних IT-сервисов, облегчающих взаимодействие бизнеса и самозанятых, как в плане документооборота, так и в финансовых взаиморасчетах. А это значит, что такие сервисы, в том числе, способны помогать банкам со скорингом клиентов при оформлении кредитных продуктов», — добавил он.