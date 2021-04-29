Бишкек, , 15:33 — REGNUM В Киргизии погиб гражданин республики, раненный во время перестрелки на киргизско-таджиксой границе в Баткеноской области, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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По данным ведомства, число пострадавших в результате конфликта на границе достигло 17 человек. В 18:00 (15:00) в Баткенскую областную больницу поступило пять пострадавших, среди них один человек погиб.

Напомним, 29 апреля в районе водозабора «Головной» в районе села Кок-Таш в Баткенском районе Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном произошёл вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта и обстреле.

По данным пограничных войск Таджикистана, в результате перестрелки пострадали два гражданина республики. Корреспондент «Азия-Плюс» сообщает о восьми пострадавших, доставленных в больницу с огнестрельными ранениями.

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