Киев, , 15:34 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о производстве украинской вакцины от коронавируса не выдерживает никакой критики, поскольку даже в ведущих европейских странах — Франции и Италии — свою вакцину не производят.

Об этом 29 апреля в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, анализируя катастрофу с вакцинацией на Украине.

«Франция — выдающаяся страна с крупнейшими специалистами в области вирусологии, до сих пор так и не сделала собственной вакцины. В Италии такая же ситуация. Индия, которая является одним из крупнейших разработчиков лекарств в мире, производит чужую вакцину, своей не разработала», — объяснил эксперт, подчеркнув, что заявление Зеленского о производстве украинской вакцины иначе как «детским лепетом» назвать нельзя.

«Это демонстрация того, что президент и его окружение очень далеки от понимания вопроса. Полученная в мизерных количествах вакцина Pfizer не то, что не решает проблему, а даже не начинает ее решать. В Украине проблема с вакцинацией совершенно не решена», — отметил политолог.

Также гость программы напомнил, что еще осенью прошлого года глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским лидером Владимиром Путиным о предоставлении и производстве на территории Украины вакцины от коронавируса «Спутник V», но власть в Киеве торпедировала эти договоренности.

«Никакие 100 млн гривен не помогут создать свою вакцину. Власти предлагали делать российскую вакцину в Харькове, но американка Кристина Квин, временная поверенная в делах США в Украине, запретила, и мы не делаем. Хотя уже сейчас могли бы ее выпускать, а потом еще и продавать. И Johnson & Johnson, и AstraZeneca, и Pfizer, и «Спутник V» — это всё хорошие вакцины. Если есть возможность, вакцинируйтесь любой из них. Это гораздо лучше, чем если вы не будете вакцинироваться вообще», — резюмировал Михаил Погребинский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с учетом кризиса с вакцинами стране крайне необходимо как можно скорее подготовить современную лабораторию для разработки своих вакцин и лекарств. Зеленский подчеркнул, что для этой цели в текущем году в государственном бюджете было заложено100 млн грн (чуть более 3 млн долларов).