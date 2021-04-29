Красногорск, , 15:39 — REGNUM Стоимость пасхального набора для праздничного стола в Подмосковье варьирует в диапазоне от 500 до 700 рублей. Об этом 29 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, как правило в продуктовые наборы к празднику входят яйца, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители

«Уже сейчас в магазинах торговых сетей можно увидеть организованные места продажи пасхальных товаров, а именно тематические стойки, палетную выкладку пасхальных куличей», — подчеркнул глава регионального минсельхоза.

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