Джакарта, , 15:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо с оптимизмом смотрит на то, что цель экономического роста в 4,5−5,5% в 2021 году будет достигнута, сообщает Antara.

Глава государства отметил, что по состоянию на конец марта реализованные капитальные затраты достигли лишь 5,3%.

По словам президента, общественное потребление с помощью пособий будет способствовать экономическому росту в регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что правительство предоставит финансовую помощь жителям, пострадавшим в результате землетрясения в округе Маланг.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии помогут пострадавшим от землетрясения жителям