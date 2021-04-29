Ново-Огарево, Московская область, , 15:31 — REGNUM Россия запустит программу «золотых виз» для привлечения инвестиций в экономику. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции.

«Значительное внимание уделяем вопросам привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, упрощаются процедуры оформления их на работу, предоставляется возможность им и членам их семей получить бессрочный вид на жительство», — заявил Путин.

«В планах — запуск программы «золотых виз», в рамках которых имеется в виду выдавать вид на жительство в обмен на инвестиции в реальную экономику. Эта практика применяется во многих странах мира, мы подумали, почему бы не применить и у нас», — указал он.