Краснодар, , 15:31 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, сообщили 29 апреля в пресс-службе администрации региона по итогам заседания оперативном штаба.

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«Впереди майские праздники и начало курортного сезона. В этот период мы должны быть особенно внимательны и последовательны в своих решениях, чтобы не допустить роста заболеваемости в регионе. Специалисты отмечают, что лучшая профилактика коронавируса — соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Поэтому продлеваем режим повышенной готовности до 12 мая», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В регионе сохраняется действие масочного режима, а также требование к соблюдению социальной дистанции в полтора метра в общественных местах.

На 29 апреля в регионе подтверждено 45 389 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 799,7. Добавим, что с 1 мая в Краснодарском крае официально открывается курортный сезон — в регионе в первые десять дней мая ожидают 600 тыс. гостей.