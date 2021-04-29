Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Традиционного живого концерта на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в праздник Первомая в этом году не будет из-за ухудшившейся статистики по коронавирусу. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 29 апреля сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

Дворцовая площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, до недавнего времени городские власти планировали, что мероприятия в городе на Неве с числом участников до 1,5 тыс. человек состоятся. Однако в последние дни наблюдается ухудшение ковидной статистики.

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«Не хочу говорить о грустном, но у меня сейчас заболел замечательный ученый, человек, с которым мы дружим много лет. Казалось бы, всё уже, какой там коронавирус? А он с большим поражением лёгких, в тяжелом состоянии, больной коронавирусом», — рассказал Сухенко.

Поскольку пандемия никуда не отступила, было принято решение все крупные мероприятия на майские праздники отменить.

«Мы отменили не только большие концерты, такие как на Дворцовой, в Сосновке, мы отменили все мероприятия даже до 1,5 тыс. человек», — пояснил чиновник.