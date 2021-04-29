Кострома, 29 апреля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Костромской области цены на маски и антисептики для рук снизились на 13% и 7%. Об этом на пресс-конференции «Костромастата» корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела статистики цен Елена Семенова.

Наталья Стрельцова Аптека

Цифры приведены в сравнении марта 2021 года с декабрем 2020 года. По данным статистики, средняя стоимости маски в регионе на сегодня составляет 9 рублей 72 копейки, 100 миллилитров санитайзера для рук в местных магазинах можно купить за 185 рублей.

Как пояснил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов, наиболее серьёзно цены на маски в регионе росли зимой, весной и летом 2020 года. К осени рынок насытился предложением, и цены стабилизировались.

«Мы помним, что в декабре 2019 года одноразовая маска стоила меньше рубля. Затем спрос опередил предложение, и цены выросли. Ситуация стабилизировалась осенью 2020 года, когда костромские предприятия начали шить продукцию такого рода, а Минпромторг наладил поставки. На уровне потребителя отмечу, что сейчас маски можно найти по прошлогодним ценам — по 2,5 рубля за штуку»

Вместе с этим в январе-марте текущего года повысились цены на 53% лекарств из списка, наблюдаемого службой статистики. Наиболее существенный рост показал аспирин (13,6%), бромгексин (13,8%), валидол (8,8%) и поливитамины (8,2%).