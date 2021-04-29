Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил пожарным, пострадавшим во время борьбы с огнём на фабрике «Невская мануфактура», документы на квартиры, выделенные городом в знак благодарности за проявленный героизм.

Пожарный во время тушения огня на «Невской мануфактуре» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в Смольном, 29 апреля Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова МЧС России, где лечат пострадавших пожарных Бориса Старковского и Антона Соколова. По данным медиков, состояние пострадавших — тяжелое, но стабильное.

«Эти ребята выполнили свой служебный долг и помогли выйти из пожара десяткам людям», — сказал Александр Беглов.

«Ребята с риском для жизни выполнили свой долг, проявив при этом исключительное мужество, за это они были удостоены высоких наград», — отметил Евгений Зиничев, напомнив, что указом президента Старковский и Соколов награждены Орденами Мужества.

В ходе посещения пострадавших пожарных губернатор Петербурга сообщил, что в этом году город планирует закупить три пожарных автомобиля и пожарно-техническое вооружение на общую сумму более 82 млн рублей.

«Мы уверены в наших спасателях. Они работают круглосуточно, помогают городу и в сложных ситуациях, и при проведении мероприятий», — сказал Беглов.

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной Петербурга произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе пожара рухнули внутренние перегородки и кровля. Во время тушения погиб один пожарный и трое пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля.

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