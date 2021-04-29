Бишкек, , 15:27 — REGNUM К участникам митинга, проходящего сегодня, 29 апреля, возле Дома правительства Киргизии, на переговоры вышли несколько депутатов республиканского парламента.

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Парламентарии рассказали людям, требующим от президента и правительства более активных действий по урегулированию вооруженного конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, о том, что законодательное собрание тоже не остается в стороне от происходящего и уже провело закрытое совещание по этой проблеме.

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При этом депутат Карамат Орозова считает, что в Киргизии насчитывается большое количество генералов, которые, находясь на содержании государства, оказываются бесполезны в случае стрельбы на границе.

«Пусть они сдадут свои генеральские чины и погоны. Лучше передать генеральские звания тем, кто охраняет границу», — подчеркнула народная избранница.

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