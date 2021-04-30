Петрозаводск, , 08:44 — REGNUM Согласно распространенному мнению, вести серьезное сельское хозяйство на Севере — бессмысленная затея. У главы Республики Карелия Артура Парфенчикова своя позиция на этот счет, о ней он рассказал в беседе с ИА REGNUM.

Глава Карелии с фермером Юлией Шелемех на предприятии по выращиванию тюльпанов в Прионежье © Пресс-служба Главы Республики Карелия

На севере вообще и в Карелии в частности земледелие всегда было рискованным занятием. «Но это не мешало нашим предкам работать на земле, собирать урожай и даже разбивать фруктовые сады, — подчеркивает губернатор. — Сегодня, например, на территории центральной и южной Карелии мы успешно выращиваем клубнику. А какие великолепные тепличные тюльпаны растут в Прионежье! В Кондопоге многодетная семья занялась разведением роз, а в Калевальском районе, который вошел в Арктическую зону, предприниматели разводят коз. Про карельский мед, традиционный для карелов иван-чай знают по всей России».

Артур Парфенчиков уверен: в земледелии многое зависит от предприимчивости людей, а власти готовы инициативных земляков поддержать. Доказательством тому — цифры. На конец 2020 года в Карелии работали уже 374 крестьянских фермерских хозяйства, причем их численность за три года возросла почти в пять раз.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Артур Парфенчиков: я лично знаю большинство фермеров Карелии».