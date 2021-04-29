Санкт-Петербург, 29 апреля 2021, 15:23 — REGNUM Французские компании уже становятся резидентами особых экономических зон в России, и число таких участников должно возрастать. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции.
«Хорошие возможности для французского бизнеса имеются в особых экономических зонах. На данный момент функционирует 38 таких зон с общим объёмом заявленных инвестиций — 1,1 трлн рублей», — заявил Путин.
«Четыре французские компании уже являются их резидентами», — отметил президент.