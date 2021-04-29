Брюссель, , 15:31 — REGNUM Процедура ратификации соглашения о двусторонних отношениях Евросоюза и Великобритании, покинувшей сообщество, полностью завершена. Такое заявление Совет ЕС распространил 29 апреля.

В заявлении говорится об открытии новой главы в отношениях ЕС с Соединённым Королевством. Соглашение о торговле и сотрудничестве означает, что они определены с правовой точки зрения, в интересах людей и предприятий с обеих сторон.

Отмечено также, что соглашения и сопроводительные тексты опубликуют в «Официальном журнале ЕС» в течение апреля, а 1 мая документы вступят в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Европарламент проголосовал за принятие соглашения о двусторонних отношениях Великобритании и ЕС. Официальный выход Британии из содружества состоялся 31 января 2020 года.

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