Варшава, , 15:22 — REGNUM Представитель тренерского штаба сборной Польши по футболу Ян Томашевский, который ранее был популярным польским футболистом, заявил в интервью для Super Express, что на предстоящем чемпионате Европы от его команды ожидают завоевания медалей.

«Сегодня многие эксперты говорят о том, что даже если сборная Польши выйдет из группы в 1/8 финала турнира — это уже будет успех. Но я считаю, что сейчас у нас лучшее футбольное поколение. И у нас есть реальные шансы завоевать медали на этом чемпионате. Если не золото, то серебро или бронзу. Потому что, если не они, то кто? Если не сейчас, то когда?», — заявил Томашевский.

По словам тренера, именно такую задачу сейчас тренерский штаб ставит перед командой. «Мы мотивируем игроков на успех, и у нас есть вполне оправданные ожидания выхода из группы в стадию плей-офф, а там надо постараться и просто протий как можно дальше. Каждый матч они должны играть как финал. Каждый матч должен стать главным в их карьере», — добавил он.

Напомним, сборная Польши на чемпионате Европы по футболу, который пройдет летом текущего года, на групповом этапе встретится с командами Испании, Швеции и Словакии.