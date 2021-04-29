Москва, , 15:22 — REGNUM Признание Соединенными Штатами геноцида армян — это проявление политики «кнута и пряника», а не реальное сострадание народу Армении. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков добавил, что признание США геноцида армян — это не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент Соединённых Штатов Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией.

В свою очередь, в Турции заявили, что Анкара может перестать выполнять свои обязательства перед Вашингтоном по договору о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

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