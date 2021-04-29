Ереван, , 15:27 — REGNUM Создание нейтральной полосы на границе Армении с Азербайджаном является целесообразным для того, чтобы избежать инцидентов. Об этом 29 апреля заявил журналистам в армянском парламенте заместитель директора Совета национальной безопасности (СНБ) страны, генерал-лейтенант Степан Мелконян.

«Нейтральная зона с двух сторон, где будут исключены контакты, тем более между населением и военными противоположной стороны… Это полоса вдоль границы для обеспечения с помощью инженерных сооружений пограничной безопасности», — сказал он.

При этом Мелконян отметил, что в данном случае, «по понятным причинам», не приходится говорить о безопасности, до проведения делимитации и демаркации.

«До этого говорить о том, что инциденты будут предотвращены — просто из жанра фантастики», — уточнил замглавы СНБ Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что армянское правительство собирается продлить действие запрета на ввоз в страну товаров из Турции, а также запретить их продавать на территории республики.