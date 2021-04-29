Краснодар, , 15:20 — REGNUM Посещения кладбищ на Радоницу 11 мая в Краснодарском крае будет ограничен, при этом выходной день отменять власти не намерены. Об этом сообщил в соцсетях 29 апреля губернатор Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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«Во время штаба ко мне обратились наши главные врачи с просьбой ограничить посещение кладбищ на Радоницу. Туда всегда устремлен огромный поток людей и, конечно, гарантировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора проблематично. Это значит, что мы можем получить всплеск заболеваемости после праздников», — написал губернатор.

Он уточнил, что 11 мая решением оперштаба посещение кладбищ будет ограничено, при этом окончательное решение останется за главами муниципалитетов. Выходной день 11 мая, ранее объявленный в регионе, отменять не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодарского края приняли решение об ограничении посещения верующими храмов на Пасху — богослужения будут транслироваться на территории у храмов. Также ограничено будет и посещение парадов в день Победы в Краснодаре и в Новороссийске.