Москва, , 15:24 — REGNUM По итогам марта 2021 года на вторичном российском авторынке было куплено на 11% больше машин класса премиум, чем в марте 2020 года. Об этом 29 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же в прошлом месяце в стране было продано 47 тыс. подержанных премиальных автомобилей.

В первом квартале нынешнего года динамика продаж также была положительная. Тем не менее она чуть меньше, чем в марте. Так, с января по март 2021 года в РФ было перепродано 124,5 тыс. премиальных машин с пробегом, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Чаще всего на вторичном российском рынке в марте приобретались премиальные машины марок: Mercedes-Benz (11,9 тыс. ед.), BMW (11,4 тыс. ед.), Audi (8,1 тыс. ед.), Lexus (4,6 тыс. ед.) и Land Rover (2,8 тыс. ед).

Напомним, в феврале нынешнего года в РФ на вторичном рынке было куплено 40,5 тыс. машин премиум-сегмента — на 2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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