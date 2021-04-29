Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM В России созданы выгодные условия для локализации производственных мощностей иностранными компаниями. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции.

«Те зарубежные партнёры, кто в своё время прислушались к рекомендациям правительства России, и пошли по пути перевода промышленных мощностей в Россию, сейчас могут на равных с их российскими коллегами участвовать в тендерах, совокупный объём которых исчисляется триллионами рублей», — заявил Путин.

«Для нас, для нашей экономики это значительный ресурс», — указал он.