Душанбе, , 15:18 — REGNUM Министерство здравоохранения Таджикистана начало переговоры с российской стороной о поставках вакцины «Спутник V», сообщили в пресс-службе минздрава республики.

28 апреля первый заместитель министра здравоохранения Таджикистана Гафур Мухсинзода провели встречу с представителями Российского независимого инвестиционного фонда по поставкам вакцины «Спутник V».

В таджикистанском минздраве отметили, что российская вакцина будет поставлена в республики после её регистрации на территории Таджикистана. Иные подробность переговоров не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в республике используют вакцину AstraZeneca, но население предпочитает российский препарат. Он призвал правительство России оказать содействие в поставках вакцины «Спутник V» в Таджикистан.

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