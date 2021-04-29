Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM Для вузов в Ростовской области на 2022/2023 учебный год выделили 19 001 бюджетное место. О результатах открытого публичного конкурса Минобрнауки РФ сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

К примеру, по направлениям «клиническая медицина», «техника и технологии строительства» и «технологии материалов» донские вузы получат на 179 бюджетных мест больше, чем на 2021/2022 учебный год. Ростовский государственный медицинский университет получил 1 342 бюджетных места, Южный федеральный университет — 6 854.

Образовательная система Ростовской области включает 27 вузов.