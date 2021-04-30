Санкт-Петербург, , 02:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подарил Эрмитажу комплект церковной утвари, который ранее принадлежал великой княгине Марии Александровне. Теперь эти уникальные предметы выставят в церкви Зимнего дворца. Что смогут увидеть посетители, рассказала фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Дарья Драй © ИА REGNUM

Почти полный набор переданной утвари для евхаристии был сделан в 1877 году в качестве подарка-приданого для дочери императора Александра II. Их судьба оставалась неясно со времени смерти супруга Марии Александровны и вплоть до конца Второй мировой войны.

Дарья Драй @ ИА REGNUM

Подробности — в материале Дарьи Драй «Подаренные Путиным Эрмитажу сокровища выставят в церкви Зимнего дворца».