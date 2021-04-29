Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Численность населения Грузии в течение 2020 года выросла на 0,3%. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 29 апреля на сайте Национальной службы статистики (Грузстат).

По данным ведомства, на 1 января 2021 года в Грузии проживали 3,729 млн человек. Из них 1,795 млн — мужчины, а 1,932 — женщины.

«Доля населения в возрасте 0 — 14 лет в общей численности населения составляет 20,5%, доля населения трудоспособного возраста (возрастная группа от 15 до 64 лет) — 64,2%, а доля населения в возрасте 65 лет и старше — 15,2%», — говорится в отчете Грузстата.

Стоит отметить, что, согласно данным Грузстат, за 2019 год население Грузии сократилось на 0,2%. На 1 января 2020 года в стране числилось 3,717 млн жителей.