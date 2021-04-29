Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM России удалось сохранить устойчивость на финансовых рынках, что создаёт благоприятные условия для иностранных инвестиций. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции.

«Мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность — нам это удаётся делать, несмотря на все сложности. Обеспечиваем устойчивость на финансовых рынках, при этом за счёт продуманной бюджетной политики мы смогли увеличить федеральные расходы, направляемые на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы», — заявил Путин.

Он отметил, что также активизирована работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес.

«Совершенствованию подлежит и законодательство по снятию регуляторных ограничений. С целью оказания адресной помощи наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям в текущем году запущена новая программа льготного кредитования», — указал президент.