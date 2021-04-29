Киев, 29 апреля 2021, 15:10 — REGNUM Жителям Украины следует быть внимательными и осторожными в преддверии майских праздников. Об этом сообщила 29 апреля пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
В пресс-службе призвали граждан, заметивших что-либо подозрительное, обращаться на горячую линию СБУ.
Напомним, ранее депутаты городского совета Ивано-Франковска призвали власти Украины разорвать отношения с Россией и закрыть границу.
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