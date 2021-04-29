Москва, , 15:10 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на то, что боевые действия в Донбассе не будут возобновлены. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает, и такого сумасшествия как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет», — сказал он.

Также Песков добавил, что при этом в настоящее время напряжённость в Донбассе остатется на уровне выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле раздражены, сожалеют и не понимают позиции Чехии и Болгарии относительно России.