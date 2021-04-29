Архангельск, , 15:05 — REGNUM В Архангельской области план по вакцинации населения от COVID-19 планируют выполнить к 5 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Для обеспечения иммунитета у 60 процентов взрослого населения региона необходимо привить от COVID-19 почти 516 тысяч человек. Достичь этого показателя по модели коллективного иммунитета планируется к 5 октября 2021 года», — уточнили в ведомстве.

С начала массовой вакцинации в регион поступило 125 852 комплекта вакцины для профилактики COVID-19, из которых 64 процента уже использовано.

«52 500 доз вакцины к нам поступили 14−15 апреля, то есть буквально две недели назад. Это почти 40 процентов от общего объема вакцины, и поэтому у нас показатель использования вакцины сейчас несколько ниже общероссийского. До этой большой поставки у нас было использовано 93 процента доз», — пояснил глава региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 15,6%.