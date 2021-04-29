Архангельск, 29 апреля 2021, 15:05 — REGNUM В Архангельской области план по вакцинации населения от COVID-19 планируют выполнить к 5 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
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«Для обеспечения иммунитета у 60 процентов взрослого населения региона необходимо привить от COVID-19 почти 516 тысяч человек. Достичь этого показателя по модели коллективного иммунитета планируется к 5 октября 2021 года», — уточнили в ведомстве.
С начала массовой вакцинации в регион поступило 125 852 комплекта вакцины для профилактики COVID-19, из которых 64 процента уже использовано.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 15,6%.