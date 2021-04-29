Москва, , 15:04 — REGNUM На данный момент авиаотрасль продолжает находиться в состоянии глобального кризиса за счет парализованности международного авиасообщения. Поэтому, безусловно, представители отрасли рассматривают все возможные варианты, которые можно предпринять для выхода из сложившейся ситуации, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

«Повышение стоимости тарифов — вполне очевидный шаг со стороны авиаперевозчиков.

Ожидается, что летний сезон в 2020 году будет весьма активным, поскольку сформировался отложенный спрос на путешествия, при этом заграничные направления все еще в большинстве случаев закрыты, поэтому граждане РФ делают выбор в пользу российских курортов.

Таким образом, авиаперевозчики рассчитывают воспользоваться повышенным внутренним спросом на свои услуги в предстоящем летнем сезоне, компенсировать убытки от отсутствия международных рейсов и улучшить свои балансы.

По предварительным оценкам, предстоящий летний сезон будет весьма удачным для авиаотрасли. Поэтому можно будет увидеть значительное улучшение показателей загруженности и частоты рейсов на внутренних направлениях.

Это в свою очередь благосклонно отразиться на финансовых результатах по продаже авиабилетов, вероятно, и итогам второго третьего кварталов 2021 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, в 2022 пойдут вверх. Такой прогноз дал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

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