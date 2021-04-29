Москва, , 15:03 — REGNUM Конфронтационный потенциал, накапливающийся вокруг России, имеет тенденцию к росту. Об этом 29 апреля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфронтационный потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это весьма тревожно.

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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что проводимая на протяжении лет десяти линия на сдерживание России, которой придерживались не только США, но «коллективный Запад», «эта линия сейчас трансформировалась в конфронтационные проявления».

Как сообщала ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что, несмотря все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, европейский бизнес заинтересован в работе в России.