Казань, , 15:02 — REGNUM В отношении российских вакцин используется средства недобросовестной конкуренции. Об этом 29 апреля заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани.

Он отметил, что все три российские вакцины показали свою эффективность. «Но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция», — сказал Расулзода.

Он напомнил, что массовая вакцинация населения Таджикистана началась в начале марта 2021 года. В республике используют вакцину AstraZeneca, полученную по программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам», — сказал премьер-министр республики. Он напомнил, что в феврале обращался в правительство России с просьбой предоставить Таджикистану российский препарат.

Напомним, 29−30 марта в Казани проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Участники обсудят интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза.