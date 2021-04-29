Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Парламент Грузии 29 апреля принял во втором чтении законопроект о внесении поправок в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают ужесточение наказания за мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщает интернет-газета «Нетгазети».

Если поправки будут приняты, то максимальный размер штрафа за мелкое хулиганство будет увеличен с 1000 до 2000 лари (с $290 до $580). Также по этой статье введут минимальный срок административного ареста — семь суток.

За неповиновение сотруднику полиции закон предусматривает штраф от 1000 до 4000 лари (от $290 до $1160). Если поправки будут приняты, то размеры штрафа будут составлять от 3500 до 4500 лари (от $1010 до $1300). Минимальный срок ареста по этой статье будет составлять десять суток.

Стоит отметить, что в Грузии на акциях протеста в случаях нарушений правопорядка протестующих чаще всего обвиняют в мелком хулиганстве и сопротивлении сотрудникам полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер Лейбористской партии Грузии назвал посла США «диктатором»