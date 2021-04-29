Ново-Огарево, Московская область, 29 апреля 2021, 15:00 — REGNUM Россия намерена поддерживать благоприятный инвестиционный климат для французских капиталовложений. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин с представителями деловых кругов Франции.
«Оказывали и будем, безусловно, оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку. При правительстве России функционирует консультативный совет по иностранным инвестициям, в который, кстати, входят шесть французских компаний», — заявил Путин.