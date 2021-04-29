Брянск, , 14:59 — REGNUM За ковидный 2020 год сектор малого и среднего бизнеса в Брянской области сократился на 2 160 единиц (в том числе, с учетом «подросших» средних компаний, тех, кто не предоставил сведения о доходах и «выбыл» из реестра). Об этом 29 апреля заявили ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по защите предпринимателей в Брянской области Сергея Рондикова.

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На начало 2020 года в Едином реестре субъектов МСП числилось 39 590 предприятий, а к концу года — 37 430.

По словам Рондикова, актуальными проблемами для брянских предпринимателей остаются нарушение законодательства и ошибки правоприменительной практики, высокая кадастровая стоимость объектов недвижимости, зачастую превышающая их рыночную цену, препоны для нестационарной торговли, а также сложности в реализации программы льготного кредитования «на возобновление деятельности.

«На эти цели в 2020 году юрлицам и ИП Брянской области было выдано полторы тысячи кредитов на 2 345,5 миллиона рублей. Однако не все первые получатели займов смогли выполнить условия контракта, поскольку численность их сотрудников при заключении договора была определена не на 1 июня, а на 1 мая», — отметил бизнес-омбудсмен Брянской области.

Напомним, что на малое и среднее предпринимательство в Брянской области приходится 38% оборота всех предприятий и организаций. Оборот субъектов МСП за последние шесть лет увеличился на 46%. В 2020 году, кроме универсальных для российских регионов мер, на поддержку брянских предпринимателей работали сразу четыре региональных проекта.