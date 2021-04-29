Прага, , 15:01 — REGNUM В сети появилось первое изображение салона Skoda Fabia четвёртого поколения. Эскиз интерьера автомобиля распространила пресс-служба компании.

Эскиз интерьера новой Skoda Fabia Пресс-служба Skoda

Хэтчбек, судя по изображениям, будет иметь двухцветный салон и современные мультимедийные системы. Пространство в кабине станет больше по сравнению с предшествующей моделью.

Также автопроизводители оснастят автомобиль новым двухспицевым мультимедийным рулевым колесом, круглыми дефлекторами воздуховодов у боковых стекол, сенсорным экраном информационно-развлекательного комплекса и цифровой «приборкой» Virtual Cockpit.

Официальный дебют нового хэтчбека состоится в ближайшие несколько недель.

Ранее в Чехии прошла премьера рестайлинговых кроссоверов Skoda Kodiaq и Skoda Kodiaq RS. Под капотом авто функционирует двигатель 1.5 TSI производительностью 150 «лошадей». Также в моторной линейке кроссовера есть двухлитровый мотор максимальной производительностью 190 «лошадей» и такого же объёма дизельный «движок» на 150 и 200 л. с.

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