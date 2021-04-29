Екатеринбург, 29 апреля 2021, 15:00 — REGNUM Министра цифрового развития Свердловской области выберут путём открытого конкурса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
Министерство появилось совсем недавно, до этого в регионе существовал департамент информатизации и связи. По словам губернатора, новому ведомству потребуется «опытный управленец, способный создать новую цифровую архитектуру нашего региона».
Конкурс объявят в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром финансов Свердловской области назначили бывшего замглавы регионального минфина Александра Старкова.
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