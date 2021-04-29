Пенза, , 15:07 — REGNUM В Пензенской области за неделю от нападения клещей пострадали 69 человек. С начала сезона активности кровососущих в медицинские учреждения обратился 81 житель, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Из общего числа пострадавших от укусов клещей 28 человек — дети до 14 лет. В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики.

На 29 апреля на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы 69 клещей, снятых с людей. В семи из них обнаружены возбудители заболевания.

ИА REGNUM напоминает, неделю назад, 22 апреля в Пензенской области сообщалось о 12 пострадавших от нападения клещей.

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