Ханты-Мансийск, 29 апреля 2021, 14:57 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 29 апреля региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 52 случая.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 29 апреля в Югре зарегистрировано 55 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 652 человека, 792 пациента с COVID-19 скончался.