На границе Киргизии и Таджикистана 28 апреля 2021 года вспыхнули боевые столкновения с применением стрелкового оружия и минометов. Машины скорой доставляют раненых в больницы Киргизии и Таджикистана. Общее число раненых превысило 50 человек. Как сообщает Государственный комитет национальной безопасности Киргизии, в 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района. Конфликт начался после попытки таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбе возле пункта по распределению воды. Киргизская и таджикская стороны утверждают, что данный объект находится на их территории. Контроль за распределением воды крайне важен для нормальной жизни ближайших населенных пунктов. Местные жители массово покидают зону конфликта в направлении соседних населенных пунктов. Обе стороны стягивают в район боевую технику. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с места событий. Читайте также: Таджикские военные обстреливают село в Киргизии из минометов и пулеметов

В Киргизии Иван Шилов ИА REGNUM

15:00 29.04.2021 МИД Узбекистана призвал к мирному урегулированию ситуации на таджикско-киргизской границе. Как говорится в заявлении дипломатического ведомства, в Узбекистане с глубокой озабоченностью восприняли сообщения об эскалации противостояния на границе. «Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности», — говорится далее. В МИД отметили, что имеющиеся разногласия можно решить только путем переговоров, а Узбекистан со своей стороны готов оказать содействие в скорейшем урегулировании всей ситуации. Цитата SputnikUzbekistan.

15:06 29.04.2021 Гражданин Киргизии погиб в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе.

15:14 29.04.2021 Граждане Таджикистана подожгли несколько домов в киргизском селе Кок-Таш, откуда были эвакуированы местные жители, сообщает информагентство «24.kg».

15:27 29.04.2021 Киргизский депутат недовольна, она считает, что в Киргизии насчитывается большое количество генералов, которые, находясь на содержании государства, оказываются бесполезны в случае стрельбы на границе. Читайте также: В Киргизии депутат назвала генералов бесполезными и требует сдать погоны

15:33 29.04.2021 В Киргизии погиб гражданин республики, раненный во время перестрелки на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Киргизии погиб человек, раненный на границе с Таджикистаном

15:37 29.04.2021 Стрельба в районе водозабора «Головной». Видео: Kaktus. media https://www.facebook.com/kaktus.kyrgyzstan/posts/3919777178099250

15:40 29.04.2021 Раненые жители Киргизии. Видео: Kaktus. media https://www.facebook.com/kaktus.kyrgyzstan/posts/3920102988066669

15:43 29.04.2021 Видео: участники митинга в Бишкеке просят президента Владимира Путина и глав стран-участниц ОДКБ помочь в урегулировании конфликта на границе. Источник: Kaktus. media https://www.facebook.com/kaktus.kyrgyzstan/posts/3920053941404907

15:45 29.04.2021 Власти Таджикистана не заинтересованы в конфликте на границе с Киргизией, так как в Душанбе проходят важные международные встречи. Об этом 29 апреля сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на правительственный источник. Об этом: В Таджикистане объяснили, почему конфликт на границе не в интересах Душанбе

15:47 29.04.2021 Нынешние столкновения между киргизскими и таджикскими силовиками — далеко не первые. За последние годы число конфликтов на спорных участках границы превысило несколько десятков.

15:56 29.04.2021 Власти Узбекистана с глубокой озабоченностью восприняли эскалацию ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе узбекистанского МИД. Читайте также: Узбекистан призвал Киргизию и Таджикистан прекратить конфликт на границе

15:59 29.04.2021 Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана охватывают новые территории. По данным агентства «Азия-Плюс», ссылающегося на информацию администрации анклава Ворух, перестрелка началась и в данном населенном пункте. Подробности в материале: Зона боев между киргизскими и таджикскими военными расширяется

16:05 29.04.2021 Киргизские власти утверждают, что первыми начали стрельбу таджикские военные. Таджикские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах винят киргизскую сторону.

16:21 29.04.2021 Количество пострадавших с обеих сторон во время столкновений достигло 23. Один человек погиб.

16:30 29.04.2021 Спецназ погранслужбы Киргизии «Болу» захватил здание таджикской погранзаставы.

16:33 29.04.2021 Огонь открыли таджикские военные по трём пограничным заставами и двум пограничным постам в Баткенской области (Киргизия), сообщила 29 апреля пресс-служба киргизской Пограничной службы. Читайте подробнее: Из Таджикистана открыт огонь по погранзаставам и постам Киргизии

16:37 29.04.2021 Киргизия и Таджикистан подтягивают дополнительные военные силы к участкам границы, атакованным сопредельной стороной, сообщает 29 апреля пограничная служба Киргизии. Читайте также: Киргизия подтягивает дополнительные военные силы к границе с Таджикистаном

16:42 29.04.2021 Пожар начался на киргизской заставе «Достук» Баткенского пограничного отряда в результате обстрела со стороны Таджикистана, сообщает 29 апреля пресс-служба Пограничной службы Киргизии. Читайте подробнее: На заставе Киргизии на границе с Таджикистаном вспыхнул пожар

16:43 29.04.2021 К зоне конфликта стягиваются дополнительные отряды силовиков. Часть местных жителей эвакуирована, дороги перекрыты. Данных о раненых и погибших среди сотрудников силовых структур нет. Читайте подробнее: Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу

16:46 29.04.2021 Представители МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры, сообщает 29 апреля портал 24. kg со ссылкой на главу МИД Киргизии Руслана Казакбаева. Читайте также: В Киргизии заявили о начале переговоров с властями Таджикистана

16:49 29.04.2021 Отряд специального назначения «Бору» киргизской погранслужбы захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Таджикистана, сообщает 29 апреля пресс-служба Пограничной службы Киргизии. Об этом: Спецназ Киргизии захватил погранзаставу Таджикистана

16:56 29.04.2021 В приграничном киргизском селе Кок-Таш, в котором происходит вооруженное противостояние между киргизскими и таджикскими силовиками, горят несколько домов. Читайте подробнее: Конфликт с Таджикистаном: в киргизском селе горят дома и погранзастава

16:56 29.04.2021 Эвакуация 848 граждан Киргизии проведена из приграничного с Таджикистаном района на фоне вооружённого конфликта, сообщает 29 апреля 24.kg. Подробности в материале: Киргизия провела массовую эвакуацию из приграничного с Таджикистаном района

17:01 29.04.2021 Киргизские БМП-1, двигающиеся к границе с Таджикистаном. [[[video-0]]] Цитата milinfolive.

17:08 29.04.2021 БМП сил Киргизии бьет по позициям в Таджикистане. [[[video-1]]] Цитата канала SIL0VIKI.

17:11 29.04.2021 Минздрав Киргизии заявил, что число пострадавших на границе с Таджикистаном жителей Киргизии возросло до 26, двое погибли, сообщает «Комсомольская правда».

17:37 29.04.2021 «Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию», — заявила 29 апреля на брифинге в Москве представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать происходящее на границе Киргизии и Таджикистана.

17:40 29.04.2021 После консультаций с экспертами МИД России даст оценку ситуации на таджикско-киргизской границе, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в материале: В МИД РФ прокомментировали конфликт Таджикистана и Киргизии

17:50 29.04.2021 ВС Таджикистана подтянули к зоне конфликта артиллерию, сообщает военный корреспондент Александр Коц.

17:56 29.04.2021 Киргизия, в свою очередь, подводит реактивные системы залпового огня.

18:01 29.04.2021 Число пострадавших во время столкновений на киргизско-таджикской границе с обеих сторон достигло 57 человек. Два человека погибли.

18:08 29.04.2021 Ранение в плечо получил глава города Исфара (Согдийской области, Таджикистан) на границе с Киргизией, сообщает 29 апреля городская администрация. Подробности в материале: Мэр таджикского города Исфара получил ранение на границе с Киргизией

18:09 29.04.2021 Председатели правительств Киргизии и Таджикистана начали переговоры о ситуации на границе двух республик, сообщает 29 апреля пресс-служба кабинета министров Киргизии. Отмечено, что переговоры проходят в закрытом режиме, без присутствия сотрудников СМИ. Читайте также: Главы правительств Киргизии и Таджикистана начали переговоры

18:21 29.04.2021 В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации, сообщает МИД Киргизии.

18:23 29.04.2021 Киргизская и таджикская стороны обязались прекратить огонь на границе с 20:00 (время местное) сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии. Подробности в материале: Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь

18:29 29.04.2021 Армия Киргизии не вмешивается в происходящее на границе, поскольку этим должны заниматься пограничники, — спикер парламента Киргизии Талант Мамытов. Читайте подробнее: Спикер парламента Киргизии: не мешайте переговорам, чтобы не началась война

18:52 29.04.2021 Министерство внутренних дел Киргизии призвало граждан не распространять в соцсетях и интернет-мессенджерах недостоверную информацию о вооруженном конфликте на киргизско-таджикской границе. Читайте подробнее: Конфликт на границе: МВД Киргизии просит не чинить провокации в интернете

19:09 29.04.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров president. kg

19:14 29.04.2021 29 пострадавших киргизстанцев госпитализированы, а еще одному врачи оказали амбулаторную помощь. Читайте подробнее: Конфликт на границе с Таджикистаном: пострадало не менее 31 киргизстанца

19:33 29.04.2021 В ходе сегодняшних боев на таджикско-киргизской границе полностью уничтожен кишлак Чор, в основном населенный киргизами, сообщает телеграм-канал Dambiev.

19:33 29.04.2021 Премьер-министры Киргизии и Таджикистана заявили, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо. Читайте подробнее: Премьер-министры Киргизии и Таджикистана согласны не применять оружие

19:51 29.04.2021 Специалисты министерства здравоохранения Киргизии формируют перечень лекарственных препаратов и перевязочных материалов для отправки пострадавшим в результате боевых действий между киргизскими и таджикскими силовиками. Подробности в материале: Конфликт с Таджикистаном: на юг Киргизии выслали 54 тонны продовольствия

19:56 29.04.2021 Информация о захвате населенных пунктов «является ложной и носит открыто провокационный характер». Читайте также: В Киргизии опровергли слухи о захвате киргизских сёл таджикскими военными

20:15 29.04.2021 Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана на границе двух стран породила множество комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Прости нас, Россия» — перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана

20:53 29.04.2021 Вертолёты Ми-8 в горах Киргизии. president. kg

21:06 29.04.2021 Уточненные данные по раненным. По результатам столкновений между Киргизией и Таджикистаном, с киргизской стороны госпитализированы 44 человека с огнестрельными ранениями и травмами различных степеней тяжести, один умер. Об этом: Конфликт на границе с Таджикистаном: уже 46 пострадавших киргизстанцев

22:12 29.04.2021 Нынешние столкновения — это сигнал Бишкеку и Душанбе о том, что необходимо решать приграничный вопрос, иначе новых жертв среди населения не избежать. Подробности в материале: Казахстан обеспокоен конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана

22:12 29.04.2021 Шесть причин, по которым на границе Киргизии и Таджикистана регулярно вспыхивают конфликты. Читайте подробнее: Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?

05:41 30.04.2021 По меньшей мере 13 жителей Киргизии погибли в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, 30 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального развития республики. Подробности в материале: При конфликте на границе Киргизии с Таджикистаном погибли 13 человек

07:12 30.04.2021 Таджикские военные. mil.ru

07:17 30.04.2021 К утру 30 апреля стрельба на киргизско-таджикской границе прекратилась. Стороны поlсчитывают ущерб. Ранены и убиты люди с обеих стороны, сожжены дома. Зафиксированы случае мародерства. По предварительным данным (цифры неточны), общее число пострадавших в ходе конфликта превышает 200 человек.

08:03 30.04.2021 Граждане Таджикистана взяли в плен главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева, сообщила пресс-служба УВД Баткенской области. Сегодня утром «глава села отправился в местность для уточнения информации о том, что недалеко погибли два кыргызстанца, — в этот момент его взяли в плен».

08:07 30.04.2021 Глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев вернулся из Германии в Киргизию и отправился в Баткен, на место конфликта.

08:16 30.04.2021 Ситуация на киргизско-таджикской границе в Баткенской области Киргизии стабилизировалась. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе президента республики. Читайте также: Президент Киргизии: ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась

08:19 30.04.2021 В Киргизии возросло число пострадавших в результате конфликта на таджикско-киргизской границе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики 30 апреля. «На 7:50 всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека», — уточнили в ведомстве. Об этом: Число пострадавших в приграничном конфликте в Киргизии возросло до 134

08:32 30.04.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы государства. Подробности в материале: Жапаров выразил соболезнования родным погибших на границе с Таджикистаном

08:48 30.04.2021 «Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему», — министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

08:50 30.04.2021 Более 2,7 тыс. граждан Киргизии эвакуировали из зоны вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе в Баткенской области. Об этом сообщили 30 апреля в представительстве Красного полумесяца в Киргизии. Читайте также: В Киргизии из зоны боевых действий на границе эвакуировали 2,7 тыс. человек

08:53 30.04.2021 Главу киргизского села захватили и вывезли на территорию Таджикистана. Подробности в материале: Таджикистанцы похитили главу киргизского села и ранили таможенника

09:03 30.04.2021 «Мы соседи, и ни один политик не сможет нас разделить и отнять у нас нормальные человеческие отношения!» https://www.facebook.com/pamir8574/posts/1882199188611062

09:06 30.04.2021 В результате обстрелов таджикскими военными киргизских сёл в Баткенском и Лейлекском районах сгорели 21 жилой дом, десять автозаправок, восемь магазинов, два кафе, школа и пограничная застава. Читайте подробнее: Конфликт на границе с Таджикистаном: эвакуировано 13,5 тысячи киргизстанцев

09:12 30.04.2021 В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погибли около десяти граждан Таджикистана, пострадали — более 90. Об этом 30 апреля сообщает агентство «Азия-Плюс». Читайте также: В Таджикистане сообщили о числе жертв конфликта на границе с Киргизией

09:34 30.04.2021 Власти Таджикистана готовы мирным путем решать вопросы о делимитации и демаркации границы с Киргизией, но не согласны отдавать земли, законно принадлежащие республике. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана. Читайте также: Таджикистан не уступит исконные земли — МИД республики

09:40 30.04.2021 Мэр города Исфара Баховаддин Баходурзода, который 29 апреля получил огнестрельное ранение в плечо, перенес операцию и сейчас чувствует себя хорошо, — агентство «Азия-Плюс».

09:44 30.04.2021 Киргизский пограничник Эсентур Кубанычбек уулу — один из погибших во время столкновений. https://www.facebook.com/mr.jiki/posts/1994989040665161

09:48 30.04.2021 Таджикские военные с вертолета Ми-24 обстреливали местности Торт-Кочо и Чыр-Добо, — Погранслужба Киргизии.

09:49 30.04.2021 Председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода призвал жителей приграничных с Киргизией территорий не поддаваться на провокации и не терять политической бдительности, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Подробности в материале: В Таджикистане призвали не поддаваться на провокации на границе с Киргизией

10:20 30.04.2021 Председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев. Источник: president. kg

10:26 30.04.2021 Механизм урегулирования пограничных конфликтов на территории стран Туркестана предложил сформировать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы государства. Подробности в материале: Казахстан готов помочь восстановить доверие между Киргизией и Таджикистаном

10:38 30.04.2021 В соцсетях призывают к миру и спокойствию."С обеих сторон сейчас начались очень националистические кампании. Да, нужно защищать национальные интересы, но не ценой жизни наших братьев и сестёр, жизни наших братских народов. Подобные публикации лишь увеличат численность жертв, и никто от насильственных действий не выиграет.» https://www.facebook.com/beks.rustamov/posts/3716062311837060

10:43 30.04.2021 Граждане России не пострадали в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом 30 апреля заявил представитель российского посольства в Киргизии Виктор Харченко. Читайте также: В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана граждане РФ не пострадали

10:56 30.04.2021 Телеграм-канал Dambiev: Таджики продолжают стягивать бронетехнику в зону пограничного конфликта с Киргизией. Бронеавтомобили CS/VN3 Dajiang с колесной формулой 4×4 производства китайской компании Poly Technologies и 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».

11:01 30.04.2021 Перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии. Об этом 30 апреля сообщает агентство 24. kg со ссылкой на УВД Баткенской области. Об этом: Пограничники Киргизии и Таджикистана возобновили перестрелку

11:13 30.04.2021 Таджикские активисты, выступающие против политики действующих властей, записывают видеоролики, в которых рассказывают, почему считают необходимым объявить импичмент главе государства. Подробности в материале: Конфликт на границе с Киргизией: в Таджикистане требуют отставки президента

11:37 30.04.2021 Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира» по факту вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Читайте подробнее: Генпрокуратура возбудила дело о вторжении таджикских военных в Киргизию

11:39 30.04.2021 Стали известны имена 11 из 13 граждан Киргизии погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Читайте подробнее: Названы имена 11 киргизстанцев, убитых в конфликте с Таджикистаном

11:50 30.04.2021 Пути урегулирования ситуации на киргизско-таджикской границе обсудили президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, сообщили 30 апреля в пресс-службе узбекистанского лидера. Об этом: Мирзиёев и Жапаров обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе

11:50 30.04.2021 Российская сторона готова в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном к содействию в решении любых спорных вопросов между ними политико-дипломатическими методами. Об этом 30 апреля говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом: В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан решить конфликт путем переговоров

12:41 30.04.2021 Развитие ситуации на таджикско-киргизской границе обсудили президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, сообщили 30 апреля в пресс-службе узбекского лидера. Об этом: Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили конфликт на границе

12:43 30.04.2021 Глава ГКНБ Киргизии утверждает, что уже сегодня таджикские военные покинут территорию страны. Читайте подробнее: Глава ГКНБ Киргизии: Конфликт на границе будет урегулирован до вечера

13:05 30.04.2021 Европейский союз сожалеет о боевых столкновениях на границе Таджикистана и Киргизии и готов помочь сторонам нормализовать отношения. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Читайте подробнее: ЕС отреагировал на приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана

13:24 30.04.2021 С учётом отношений с Таджикистаном и Киргизией президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в урегулировании приграничного конфликта между этими государствами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах — это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», — сказал Песков. Об этом: Песков: Путин готов стать посредником в переговорах Таджикистана и Киргизии

13:33 30.04.2021 Таджикская сторона «разрушила несколько домов в селе Арка Жаны-Жерского айыльного округа», — полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

13:35 30.04.2021 В Таджикистане, в махалле Сариджар джамоата Чоркух прошли похороны двух 26-летних местных жителей, скончавшихся 29 апреля на таджикско-киргизской границе. Погибшие —Хикматулло Махкамов и Иброхимджон Хошимов», — сообщает агентство «Азия-Плюс».

13:45 30.04.2021 Инцидент произошел в населенном пункте Арка — таджикистанцы пригнали в село бульдозер и с его помощью разрушили несколько зданий. Читайте подробнее: Таджикистанцы снесли несколько домов в киргизским селе

14:11 30.04.2021 Стороны конфликта на таджикско-киргизской границе полностью прекратили стрельбу и отвели с огневых позиций военную технику. Об этом 30 апреля заявил полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев, сообщает агентство 24.kg. Читайте подробнее: Киргизия и Таджикистан прекратили перестрелку на границе

14:33 30.04.2021 Глава Согдийской области Раджаббой Ахмодзода. Источник: sugd. tj

14:55 30.04.2021 Перестрелка продлилась около 15 минут. Пострадавших со стороны военнослужащих пограничной службы Киргизии нет. Подробности в материале: Таджикские военные опять обстреляли киргизских пограничников

14:58 30.04.2021 Киргизские военные на бронетранспортёре. Источник: gps.gov.kg

15:49 30.04.2021 Президенты Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию на границе — пресс-служба главы киргизского государства.

15:53 30.04.2021 «Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы. Жапаров особо подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы», — говорится в сообщении главы киргизского государства.

15:56 30.04.2021 Число граждан Киргизии, погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, сообщила 30 апреля замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова. Еще 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские, добавила она. В Душанбе утром заявили о восьми жертвах и 110 раненых, с тех пор информация не обновлялась, отмечает РИА Новости.

15:58 30.04.2021 Первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков посетил эвакуированных жителей приграничных сел Баткенской области, сообщает пресс-служба правительства 30 апреля. Артема Новикова проинформировали, что всего эвакуировано 7093 местных жителя из сел Кок-Таш, Ак-Сай, Таш-Тумшук, Уч-Добо, Мин-Урук, Мин-Булак, Паска-Арык, Самаркандек, Достук, Кызыл-Бел и Кара-Бак Баткенского района, 6079 жителей размещены у родственников. Отмечено, что эвакуированные жители находятся в безопасном месте и обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

15:59 30.04.2021 Напомним, на оперативном совещании у президента Киргизии Садыра Жапарова первый вице-премьер-министр Артем Новиков был назначен главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы. На данный момент Новиков продолжает находиться в Баткенской области и координирует работу задействованных государственных органов и местных властей.

16:01 30.04.2021 Ранее Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу в Баткенском районе, где совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на киргизско-таджикской государственной границе. «Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из города Бишкек. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве», — сказал Артем Новиков.

16:02 30.04.2021 Эвакуированные жители. Киргизия gov. kg

16:05 30.04.2021 Правительство Киргизии открыло специальный счет «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области» для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе в целях оказания поддержки населению в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе.

16:06 30.04.2021 Сотрудники аппарата правительства Киргизии перечислят свою однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного столкновения на киргизско-таджикской государственной границе. «В связи с произошедшими событиями, которые не только нанесли ощутимый материальный ущерб местному населению, но и повлекли человеческие жертвы, было принято решение перечислить однодневную заработную плату сотрудников аппарата правительства», — сообщается на его официальном сайте.

16:07 30.04.2021 Совещание в правительстве Киргизии по урегулированию ситуации на границе с Таджикистаном gov. kg

16:12 30.04.2021 Президенты Киргизии и Таджикистана договорились провести очную встречу в Душанбе. «Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в городе Душанбе во второй половине мая текущего года», — говорится в сообщении президента Киргизии 30 апреля.

16:12 30.04.2021 Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.

16:17 30.04.2021 Между президентами Киргизии и Таджикистана «состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран», сообщает пресс-служба Садыра Жапарова. Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Киргизией и Таджикистаном «будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между киргизским и таджикским народами».

16:18 30.04.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров president. kg

16:19 30.04.2021 Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе событий на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области. «Вся страна скорбит вместе с киргизстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения. Со стороны государства всем пострадавшим будет оказана всемерная поддержка», — подчеркнул президент Садыр Жапаров.

16:59 30.04.2021 Напомним, ранее о вооруженном столкновении высказался в ходе выступления на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Казани (Татария, Российская Федерация) премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов.

16:59 30.04.2021 «Мы обсудили сложившуюся ситуацию с премьер-министром Республики Таджикистан Кохир Расулзодой и выразили готовность ее урегулирования мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Киргизская сторона в положительном ключе отмечает достигнутые договоренности о прекращении огня и дальнейшего продолжения конструктивных переговоров, реализации намеченных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации на границе. Как сказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, несмотря на то, что мы сегодня представляем разные независимые государства, у нас общая история, общая память, общие традиции и мы должны и далее сохранить и приумножить наши дружественные, добрососедские отношения во благо развития наших стран и благополучия народов», — подчеркнул глава правительства Киргизии Улукбек Марипов.

17:00 30.04.2021 На киргизско-таджикской границе mvd.gov.kg

17:52 30.04.2021 Российские учителя в Таджикистане переведены в безопасные районы в связи с военным конфликтом на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

17:53 30.04.2021 «В виду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.

17:54 30.04.2021 Учителя временно размещены в городе Худжант, им оказывается всесторонняя поддержка и при нормализации обстановки они вернутся к местам постоянного проживания и своей работе.

17:55 30.04.2021 Министерство просвещения РФ совместно с министерством иностранных дел также взяли на особый контроль ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии, работают в городе Ош, вдали от киргизско-таджикской границы, отмечают РИА Новости. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

17:55 30.04.2021 «Министерства продолжат следить за развитием ситуации. С учетом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.

17:56 30.04.2021 Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода isfara. tj

18:45 30.04.2021 С 2017 года Минпросвещения России совместно с министерством образования и науки Таджикистана при поддержке МИД России и Россотрудничества реализуется гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом». В 2020/21 учебном году в соответствии с официальной заявкой министерства образования и науки Таджикистана 50 российских учителей русского языка, литературы, физики, математики, химии, биологии и географии осуществляют педагогическую деятельность в 22 образовательных организациях в городах Душанбе, Гиссар, Хорог, Худжант, Бохтар, Куляб и Вахдат, в Аштском, Дангаринском, Раштском, Спитаменском, Гафуровском районах и районе Кушониён.

19:21 30.04.2021 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон осматривает новое оружие. Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон

19:44 30.04.2021 Митрополит Онуфрий накануне Светлого Христова Воскресения обратился ко всем, от кого зависит ход вооруженного противостояния на Востоке Украины, с просьбой о восстановлении режима прекращения огня и призвал освободить заложников, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

19:44 30.04.2021 «Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украина, в Донбассе, — сказал митрополит Онуфрий. — Ради Христа, прекратите стрелять хотя бы в Пасхальные дни!»

19:45 30.04.2021 Митрополит Онуфрий также призвал освободить всех пленных, чтобы «они смогли этот большой светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях». «Пусть Господь всем нам помогает!» Источник: pravoslavie.ru

20:19 30.04.2021 Бронетехника в горах president. kg

21:38 30.04.2021 Киргизские пограничники gps.gov.kg

22:55 30.04.2021 На киргизско-таджикской границе mvd.gov.kg

22:55 30.04.2021 Киргизские силовики в приграничном с Таджикистаном селе. Пресс-служба представительства правительства Киргизии в Баткенской области

07:17 01.05.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров на 1 и 2 мая объявил национальный траур по погибшим в ходе вооружённого конфликта, вспыхнувшего на границе с Таджикистаном в ночь на 29 апреля. О подписании главой государства соответствующего указа 1 мая сообщает пресс-служба президента. Читайте также: В Киргизии объявили национальный траур по погибшим на таджикской границе

08:03 01.05.2021 30 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов оказать содействие продвижению переговоров между Таджикистаном и Киргизией по пограничным спорам, а также поделиться своим юридическим и техническим опытом. Подробности в материале: Иран готов оказать содействие продвижению таджикско-киргизских переговоров

08:39 01.05.2021 В Киргизии 1−2 мая объявлен траур по погибшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном. Указ соответствующего содержания 1 мая подписал президент республики Садыр Жапаров, передает пресс-служба киргизского лидера. Читайте также: В Киргизии объявили траур по погибшим на границе с Таджикистаном

08:51 01.05.2021 Число погибших в ходе эскалации на границе граждан Киргизии выросло до 31 человека, всего пострадали 154.

08:52 01.05.2021 В Бишкеке заявили, что не рассматривают возможность введения миротворческих сил на границе с Таджикистаном. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:52 01.05.2021 Первое фото уничтоженной в ходе эскалации на киргизско-таджикской границе бронетехники. БТР-70, предположительно, ВС Таджикистана, который был поражён огнём сопредельной стороны. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:52 01.05.2021 Военнослужащие ВС Таджикистана покинули территорию Баткенской области Киргизии. Киргизские военные инженеры проводят разведку на предмет минирования.

08:53 01.05.2021 Напомним, 29 апреля имела место попытка захвата водораздела «Головной» силами ВС Таджикистана. Объект охранялся группой спецназа внутренних войск МВД Киргизии в составе 10 человек. На протяжении нескольких часов они удерживали объект до подхода подкрепления. 8 бойцов отряда получили ранения различной степени тяжести. Сопредельной стороне не удалось взять под свой контроль водораздел.

08:53 01.05.2021 Киргизские пограничники фиксируют передвижение боевой техники ВС Таджикистана в направлении государственной границы.

08:53 01.05.2021 Сообщается о перестрелке в Лейлекском районе Киргизии. По информации 24. kg, один из местных жителей получил огнестрельное ранение.

08:57 01.05.2021 Лидеры таджикской и киргизской диаспор в Москве заявили о необходимости сохранить межнациональный мир в столице. Соответствующее обращение, сделанное после обострения конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, опубликовала пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

09:06 01.05.2021 Киргизские военные в плену. [[[video-2]]] Видео канала «Военный осведомитель».

09:15 01.05.2021 Информация минздрава Киргизии, согласно которой число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, вызвала обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 1 мая в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Пока не вернём СССР, будет бордель!» — Бишкек считает погибших в конфликте

10:18 01.05.2021 Пограничная служба Киргизии сообщила сегодня, 1 мая, о том, что военнослужащие Таджикистана в Ферганской долине открыли огонь по жилым домам киргизских граждан. Читайте также: Киргизская погранслужба: таджикские военные открыли огонь по жилым домам

10:36 01.05.2021 Число пострадавших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 163, 31 человек погиб. Об этом сообщили в минздраве.

10:38 01.05.2021 Киргизские ополченцы прибывают в приграничные с Таджикистаном районы.

10:49 01.05.2021 Очередной эпизод боёв на киргизско-таджикской границе 29 апреля. На данный момент информация о ситуации на границе противоречивая. [[[video-3]]] Бишкек и Душанбе сообщают о соблюдении режима прекращения огня и реализации механизмов деэскалации. Цитата канала «Военный обозреватель».

10:57 01.05.2021 Душанбе вновь опровергает данные киргизской стороны. Сообщения о передвижении военной техники Таджикистана в сторону границы между республиками не соответствует действительности, заявляют в силовых структурах. «Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами», — заявил представитель военных РТ.

11:04 01.05.2021 Таджикские военные открыли огонь по жилым домам в селе Арка, сообщает сегодня, 1 мая, киргизская погранслужба. Читайте также: Таджикские военные обстреляли киргизское село Арка

11:07 01.05.2021 На таджикско-киргизской границе горят дома. Видео пожаров прислал подписчик канала SputnikTj. На фоне слышны выстрелы. [[[video-4]]] Информация о том, где и когда было снято видео, уточняется.

11:26 01.05.2021 Президенты Таджикистана и Киргизии провели второй телефонный разговор по ситуации на границе. Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации на границе. Особое внимание главы республик уделили вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции. Цитата канала SputnikTj.

11:44 01.05.2021 Вооруженный конфликт и напряжение на границе Киргизии и Таджикистана нарастает. То, что в наше время две страны бьются из-за воды — это, конечно, вызывает вопросы к власти Киргизии, которую не так давно трясло митингами и протестами. Жапаров объявил национальный траур по погибшим, но его ополченцы съезжаются к зоне столкновения. Цитата канала dirtytwiggy.

11:52 01.05.2021 Власти Киргизии эвакуировали с приграничных территорий 27 358 человек. Об этом 1 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова на пресс-конференции. Об этом: В Киргизии из приграничных сёл эвакуировали 27 тыс. человек

11:52 01.05.2021 Власти Киргизии эвакуировали с приграничных территорий 27 358 человек. Об этом 1 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова на пресс-конференции. Об этом: В Киргизии из приграничных сёл эвакуировали 27 тыс. человек

12:02 01.05.2021 Так проходят переговоры между заместителями глав МВД Киргизии и Таджикистана. [[[video-5]]] Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.

12:08 01.05.2021 Президенты Киргизии и Таджикистана в телефонном разговоре подтвердили намерение отвести военную технику от границы — пресс-служба киргизского лидера.

12:12 01.05.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил раненых граждан республики во время боевых действий на границе с Таджикистаном, сообщили 1 мая в пресс-службе главы государства. Читайте также: Президент Киргизии посетил раненных на границе с Таджикистаном

12:12 01.05.2021 Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь Киргизии в случае необходимости — Токаев. Токаев и Жапаров по телефону обсудили вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и киргизскому народу по поводу гибели граждан братского государства. И пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе. Садыр Жапаров выразил признательность и заявил о намерении поддерживать постоянные рабочие контакты с Казахстаном. Цитата канала sputnikKZ.

12:23 01.05.2021 Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев позвонил Эмомали Рахмону. Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Киргизией. «Сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий», — заявил он. Токаев приветствовал проведение встречи на высшем уровне в Душанбе с целью достижения договоренностей по недопущению подобного в будущем. Цитата канала SputnikTj.

12:24 01.05.2021 Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подтвердили договоренность об отводе войск с границы на места постоянной дислокации, сообщили 1 мая в пресс-службе таджикистанского лидера. Читайте подробнее: Главы Таджикистана и Киргизии подтвердили желание отвести войска от границы

12:39 01.05.2021 Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудят ситуацию на границе во время очной встречи в Душанбе. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе президента Казахстана. Читайте подробнее: Президенты Киргизии и Таджикистана встретятся в Душанбе

12:51 01.05.2021 Погранслужба Киргизии продолжает настаивать на том, что Таджикистан стягивает технику к границе и обстреливает проезжающий транспорт в районе села Кок-Таш. Ранее подобную информацию уже опровергали.

12:51 01.05.2021 Горы Киргизии president.kg.

13:08 01.05.2021 Митинг в поддержку жителей Баткенского района Баткенской области Киргизии проходит у дома правительства в Бишкеке, сообщает 1 мая агентство 24.kg. Читайте подробнее: В Бишкеке начался митинг в поддержку жителей приграничных сёл

13:09 01.05.2021 Киргизия. Несколько сотен человек митингуют у дома правительства, они требуют решить проблемы на границе. [[[video-6]]] Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.

13:24 01.05.2021 Киргизия. В Баткенской области начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Делегации возглавляют руководители двух ГКНБ Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. Стороны обсудят ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

13:55 01.05.2021 Киргизия. Премьер-министр правительства Улукбек Марипов поручил доставить гумпомощь в Лейлек воздушным путём, сообщила замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова. Ранее глава министерства сообщил, что до 25 тысяч киргизстанских беженцев не получается доставить гумпомощь, так как дорога в Лейлек отрезана. Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.

14:07 01.05.2021 Руководитель аппарата правительства Киргизии Женишбек Асанкулов посоветовал митингующим проехать в военкомат и записаться в добровольцы, сообщает 1 мая агентство 24.kg. Подробности в материале: В Правительстве Киргизии посоветовали митингующим отправиться в военкомат

14:12 01.05.2021 Киргизия. Около 25 тысяч беженцев в Исфане не могут получить гумпомощь, так как перекрыта дорога в Лейлек. Как сказал глава Минздрава Киргизии, у них кончаются продукты и лекарства, а довезти гумпомощь не удаётся. [[[video-7]]] Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.

14:19 01.05.2021 Обнародованы первые договоренности Таджикистана и Киргизии по границе. Замглавы МВД РТ Иброхимзода и замглавы МВД КР Суйунбек Омурзаков договорились о создании совместных патрулей в зоне приграничного конфликта. Также представители МВД обсудили наведение общественного порядка в приграничных селах, недопущение различных правонарушений, совместную охрану общественного порядка для стабилизации ситуации на границе. Цитата канала SputnikTj.

14:22 01.05.2021 Конфликт на границе с Таджикистаном далеко не первый. Только за последние шесть лет было восемь крупных инцидентов. Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.

14:55 01.05.2021 Киргизия. О ситуации на дороге в Лейлекский район Баткенской области рассказал представитель погранслужбы ГКНБ Мирзамир Сыдыков: «Лейлек не окружен и не взят в кольцо. Там есть киргизстанские пограничники, и они исполняют свои обязанности. Но при этом дорогу из Баткена в Лейлек периодически пытаются перекрыть: ставят камни и другое».