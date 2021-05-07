Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция
На границе Киргизии и Таджикистана 28 апреля 2021 года вспыхнули боевые столкновения с применением стрелкового оружия и минометов. Машины скорой доставляют раненых в больницы Киргизии и Таджикистана. Общее число раненых превысило 50 человек.
Как сообщает Государственный комитет национальной безопасности Киргизии, в 14:00 войска и спецназ МВД Таджикистана начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной», расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района. Конфликт начался после попытки таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбе возле пункта по распределению воды. Киргизская и таджикская стороны утверждают, что данный объект находится на их территории. Контроль за распределением воды крайне важен для нормальной жизни ближайших населенных пунктов.
Местные жители массово покидают зону конфликта в направлении соседних населенных пунктов. Обе стороны стягивают в район боевую технику.
Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с места событий.
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МИД Узбекистана призвал к мирному урегулированию ситуации на таджикско-киргизской границе.
Как говорится в заявлении дипломатического ведомства, в Узбекистане с глубокой озабоченностью восприняли сообщения об эскалации противостояния на границе.
«Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности», — говорится далее.
В МИД отметили, что имеющиеся разногласия можно решить только путем переговоров, а Узбекистан со своей стороны готов оказать содействие в скорейшем урегулировании всей ситуации.
Цитата SputnikUzbekistan.
Гражданин Киргизии погиб в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе.
Граждане Таджикистана подожгли несколько домов в киргизском селе Кок-Таш, откуда были эвакуированы местные жители, сообщает информагентство «24.kg».
Киргизский депутат недовольна, она считает, что в Киргизии насчитывается большое количество генералов, которые, находясь на содержании государства, оказываются бесполезны в случае стрельбы на границе.
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В Киргизии погиб гражданин республики, раненный во время перестрелки на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: В Киргизии погиб человек, раненный на границе с Таджикистаном
Стрельба в районе водозабора «Головной». Видео: Kaktus. media
https://www.facebook.com/kaktus.kyrgyzstan/posts/3919777178099250
Раненые жители Киргизии. Видео: Kaktus. media
https://www.facebook.com/kaktus.kyrgyzstan/posts/3920102988066669
Видео: участники митинга в Бишкеке просят президента Владимира Путина и глав стран-участниц ОДКБ помочь в урегулировании конфликта на границе. Источник: Kaktus. media
https://www.facebook.com/kaktus.kyrgyzstan/posts/3920053941404907
Власти Таджикистана не заинтересованы в конфликте на границе с Киргизией, так как в Душанбе проходят важные международные встречи. Об этом 29 апреля сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на правительственный источник.
Об этом: В Таджикистане объяснили, почему конфликт на границе не в интересах Душанбе
Нынешние столкновения между киргизскими и таджикскими силовиками — далеко не первые. За последние годы число конфликтов на спорных участках границы превысило несколько десятков.
Власти Узбекистана с глубокой озабоченностью восприняли эскалацию ситуации на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе узбекистанского МИД.
Читайте также: Узбекистан призвал Киргизию и Таджикистан прекратить конфликт на границе
Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана охватывают новые территории. По данным агентства «Азия-Плюс», ссылающегося на информацию администрации анклава Ворух, перестрелка началась и в данном населенном пункте.
Подробности в материале: Зона боев между киргизскими и таджикскими военными расширяется
Киргизские власти утверждают, что первыми начали стрельбу таджикские военные. Таджикские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах винят киргизскую сторону.
Количество пострадавших с обеих сторон во время столкновений достигло 23. Один человек погиб.
Спецназ погранслужбы Киргизии «Болу» захватил здание таджикской погранзаставы.
Огонь открыли таджикские военные по трём пограничным заставами и двум пограничным постам в Баткенской области (Киргизия), сообщила 29 апреля пресс-служба киргизской Пограничной службы.
Читайте подробнее: Из Таджикистана открыт огонь по погранзаставам и постам Киргизии
Киргизия и Таджикистан подтягивают дополнительные военные силы к участкам границы, атакованным сопредельной стороной, сообщает 29 апреля пограничная служба Киргизии.
Читайте также: Киргизия подтягивает дополнительные военные силы к границе с Таджикистаном
Пожар начался на киргизской заставе «Достук» Баткенского пограничного отряда в результате обстрела со стороны Таджикистана, сообщает 29 апреля пресс-служба Пограничной службы Киргизии.
Читайте подробнее: На заставе Киргизии на границе с Таджикистаном вспыхнул пожар
К зоне конфликта стягиваются дополнительные отряды силовиков. Часть местных жителей эвакуирована, дороги перекрыты. Данных о раненых и погибших среди сотрудников силовых структур нет.
Читайте подробнее: Киргизский спецназ захватил таджикскую погранзаставу
Представители МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры, сообщает 29 апреля портал 24. kg со ссылкой на главу МИД Киргизии Руслана Казакбаева.
Читайте также: В Киргизии заявили о начале переговоров с властями Таджикистана
Отряд специального назначения «Бору» киргизской погранслужбы захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Таджикистана, сообщает 29 апреля пресс-служба Пограничной службы Киргизии.
Об этом: Спецназ Киргизии захватил погранзаставу Таджикистана
В приграничном киргизском селе Кок-Таш, в котором происходит вооруженное противостояние между киргизскими и таджикскими силовиками, горят несколько домов.
Читайте подробнее: Конфликт с Таджикистаном: в киргизском селе горят дома и погранзастава
Эвакуация 848 граждан Киргизии проведена из приграничного с Таджикистаном района на фоне вооружённого конфликта, сообщает 29 апреля 24.kg.
Подробности в материале: Киргизия провела массовую эвакуацию из приграничного с Таджикистаном района
Киргизские БМП-1, двигающиеся к границе с Таджикистаном.
Цитата milinfolive.
БМП сил Киргизии бьет по позициям в Таджикистане.
Цитата канала SIL0VIKI.
Минздрав Киргизии заявил, что число пострадавших на границе с Таджикистаном жителей Киргизии возросло до 26, двое погибли, сообщает «Комсомольская правда».
«Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию», — заявила 29 апреля на брифинге в Москве представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать происходящее на границе Киргизии и Таджикистана.
После консультаций с экспертами МИД России даст оценку ситуации на таджикско-киргизской границе, сообщила 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности в материале: В МИД РФ прокомментировали конфликт Таджикистана и Киргизии
ВС Таджикистана подтянули к зоне конфликта артиллерию, сообщает военный корреспондент Александр Коц.
Киргизия, в свою очередь, подводит реактивные системы залпового огня.
Число пострадавших во время столкновений на киргизско-таджикской границе с обеих сторон достигло 57 человек. Два человека погибли.
Ранение в плечо получил глава города Исфара (Согдийской области, Таджикистан) на границе с Киргизией, сообщает 29 апреля городская администрация.
Подробности в материале: Мэр таджикского города Исфара получил ранение на границе с Киргизией
Председатели правительств Киргизии и Таджикистана начали переговоры о ситуации на границе двух республик, сообщает 29 апреля пресс-служба кабинета министров Киргизии.
Отмечено, что переговоры проходят в закрытом режиме, без присутствия сотрудников СМИ.
Читайте также: Главы правительств Киргизии и Таджикистана начали переговоры
В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации, сообщает МИД Киргизии.
Киргизская и таджикская стороны обязались прекратить огонь на границе с 20:00 (время местное) сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.
Подробности в материале: Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь
Армия Киргизии не вмешивается в происходящее на границе, поскольку этим должны заниматься пограничники, — спикер парламента Киргизии Талант Мамытов.
Читайте подробнее: Спикер парламента Киргизии: не мешайте переговорам, чтобы не началась война
Министерство внутренних дел Киргизии призвало граждан не распространять в соцсетях и интернет-мессенджерах недостоверную информацию о вооруженном конфликте на киргизско-таджикской границе.
Читайте подробнее: Конфликт на границе: МВД Киргизии просит не чинить провокации в интернете
29 пострадавших киргизстанцев госпитализированы, а еще одному врачи оказали амбулаторную помощь.
Читайте подробнее: Конфликт на границе с Таджикистаном: пострадало не менее 31 киргизстанца
В ходе сегодняшних боев на таджикско-киргизской границе полностью уничтожен кишлак Чор, в основном населенный киргизами, сообщает телеграм-канал Dambiev.
Премьер-министры Киргизии и Таджикистана заявили, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо.
Читайте подробнее: Премьер-министры Киргизии и Таджикистана согласны не применять оружие
Специалисты министерства здравоохранения Киргизии формируют перечень лекарственных препаратов и перевязочных материалов для отправки пострадавшим в результате боевых действий между киргизскими и таджикскими силовиками.
Подробности в материале: Конфликт с Таджикистаном: на юг Киргизии выслали 54 тонны продовольствия
Информация о захвате населенных пунктов «является ложной и носит открыто провокационный характер».
Читайте также: В Киргизии опровергли слухи о захвате киргизских сёл таджикскими военными
Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана на границе двух стран породила множество комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Прости нас, Россия» — перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана
Уточненные данные по раненным. По результатам столкновений между Киргизией и Таджикистаном, с киргизской стороны госпитализированы 44 человека с огнестрельными ранениями и травмами различных степеней тяжести, один умер.
Об этом: Конфликт на границе с Таджикистаном: уже 46 пострадавших киргизстанцев
Нынешние столкновения — это сигнал Бишкеку и Душанбе о том, что необходимо решать приграничный вопрос, иначе новых жертв среди населения не избежать.
Подробности в материале: Казахстан обеспокоен конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана
Шесть причин, по которым на границе Киргизии и Таджикистана регулярно вспыхивают конфликты.
Читайте подробнее: Почему Киргизия и Таджикистан стреляют друг в друга?
По меньшей мере 13 жителей Киргизии погибли в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, 30 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального развития республики.
Подробности в материале: При конфликте на границе Киргизии с Таджикистаном погибли 13 человек
К утру 30 апреля стрельба на киргизско-таджикской границе прекратилась. Стороны поlсчитывают ущерб. Ранены и убиты люди с обеих стороны, сожжены дома. Зафиксированы случае мародерства. По предварительным данным (цифры неточны), общее число пострадавших в ходе конфликта превышает 200 человек.
Граждане Таджикистана взяли в плен главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева, сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.
Сегодня утром «глава села отправился в местность для уточнения информации о том, что недалеко погибли два кыргызстанца, — в этот момент его взяли в плен».
Глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев вернулся из Германии в Киргизию и отправился в Баткен, на место конфликта.
Ситуация на киргизско-таджикской границе в Баткенской области Киргизии стабилизировалась. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе президента республики.
Читайте также: Президент Киргизии: ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась
В Киргизии возросло число пострадавших в результате конфликта на таджикско-киргизской границе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики 30 апреля.
«На 7:50 всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека», — уточнили в ведомстве.
Об этом: Число пострадавших в приграничном конфликте в Киргизии возросло до 134
Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы государства.
Подробности в материале: Жапаров выразил соболезнования родным погибших на границе с Таджикистаном
«Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему», — министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
Более 2,7 тыс. граждан Киргизии эвакуировали из зоны вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе в Баткенской области. Об этом сообщили 30 апреля в представительстве Красного полумесяца в Киргизии.
Читайте также: В Киргизии из зоны боевых действий на границе эвакуировали 2,7 тыс. человек
Главу киргизского села захватили и вывезли на территорию Таджикистана.
Подробности в материале: Таджикистанцы похитили главу киргизского села и ранили таможенника
«Мы соседи, и ни один политик не сможет нас разделить и отнять у нас нормальные человеческие отношения!»
В результате обстрелов таджикскими военными киргизских сёл в Баткенском и Лейлекском районах сгорели 21 жилой дом, десять автозаправок, восемь магазинов, два кафе, школа и пограничная застава.
Читайте подробнее: Конфликт на границе с Таджикистаном: эвакуировано 13,5 тысячи киргизстанцев
В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погибли около десяти граждан Таджикистана, пострадали — более 90. Об этом 30 апреля сообщает агентство «Азия-Плюс».
Читайте также: В Таджикистане сообщили о числе жертв конфликта на границе с Киргизией
Власти Таджикистана готовы мирным путем решать вопросы о делимитации и демаркации границы с Киргизией, но не согласны отдавать земли, законно принадлежащие республике. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.
Читайте также: Таджикистан не уступит исконные земли — МИД республики
Мэр города Исфара Баховаддин Баходурзода, который 29 апреля получил огнестрельное ранение в плечо, перенес операцию и сейчас чувствует себя хорошо, — агентство «Азия-Плюс».
Киргизский пограничник Эсентур Кубанычбек уулу — один из погибших во время столкновений.
Таджикские военные с вертолета Ми-24 обстреливали местности Торт-Кочо и Чыр-Добо, — Погранслужба Киргизии.
Председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода призвал жителей приграничных с Киргизией территорий не поддаваться на провокации и не терять политической бдительности, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Подробности в материале: В Таджикистане призвали не поддаваться на провокации на границе с Киргизией
Механизм урегулирования пограничных конфликтов на территории стран Туркестана предложил сформировать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы государства.
Подробности в материале: Казахстан готов помочь восстановить доверие между Киргизией и Таджикистаном
В соцсетях призывают к миру и спокойствию."С обеих сторон сейчас начались очень националистические кампании. Да, нужно защищать национальные интересы, но не ценой жизни наших братьев и сестёр, жизни наших братских народов. Подобные публикации лишь увеличат численность жертв, и никто от насильственных действий не выиграет.»
https://www.facebook.com/beks.rustamov/posts/3716062311837060
Граждане России не пострадали в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом 30 апреля заявил представитель российского посольства в Киргизии Виктор Харченко.
Читайте также: В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана граждане РФ не пострадали
Телеграм-канал Dambiev:
Таджики продолжают стягивать бронетехнику в зону пограничного конфликта с Киргизией. Бронеавтомобили CS/VN3 Dajiang с колесной формулой 4×4 производства китайской компании Poly Technologies и 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».
Перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии. Об этом 30 апреля сообщает агентство 24. kg со ссылкой на УВД Баткенской области.
Об этом: Пограничники Киргизии и Таджикистана возобновили перестрелку
Таджикские активисты, выступающие против политики действующих властей, записывают видеоролики, в которых рассказывают, почему считают необходимым объявить импичмент главе государства.
Подробности в материале: Конфликт на границе с Киргизией: в Таджикистане требуют отставки президента
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира» по факту вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе.
Читайте подробнее: Генпрокуратура возбудила дело о вторжении таджикских военных в Киргизию
Стали известны имена 11 из 13 граждан Киргизии погибших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.
Читайте подробнее: Названы имена 11 киргизстанцев, убитых в конфликте с Таджикистаном
Пути урегулирования ситуации на киргизско-таджикской границе обсудили президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, сообщили 30 апреля в пресс-службе узбекистанского лидера.
Об этом: Мирзиёев и Жапаров обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе
Российская сторона готова в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном к содействию в решении любых спорных вопросов между ними политико-дипломатическими методами. Об этом 30 апреля говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Об этом: В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан решить конфликт путем переговоров
Развитие ситуации на таджикско-киргизской границе обсудили президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, сообщили 30 апреля в пресс-службе узбекского лидера.
Об этом: Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили конфликт на границе
Глава ГКНБ Киргизии утверждает, что уже сегодня таджикские военные покинут территорию страны.
Читайте подробнее: Глава ГКНБ Киргизии: Конфликт на границе будет урегулирован до вечера
Европейский союз сожалеет о боевых столкновениях на границе Таджикистана и Киргизии и готов помочь сторонам нормализовать отношения. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Читайте подробнее: ЕС отреагировал на приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана
С учётом отношений с Таджикистаном и Киргизией президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в урегулировании приграничного конфликта между этими государствами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах — это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», — сказал Песков.
Об этом: Песков: Путин готов стать посредником в переговорах Таджикистана и Киргизии
Таджикская сторона «разрушила несколько домов в селе Арка Жаны-Жерского айыльного округа», — полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.
В Таджикистане, в махалле Сариджар джамоата Чоркух прошли похороны двух 26-летних местных жителей, скончавшихся 29 апреля на таджикско-киргизской границе. Погибшие —Хикматулло Махкамов и Иброхимджон Хошимов», — сообщает агентство «Азия-Плюс».
Инцидент произошел в населенном пункте Арка — таджикистанцы пригнали в село бульдозер и с его помощью разрушили несколько зданий.
Читайте подробнее: Таджикистанцы снесли несколько домов в киргизским селе
Стороны конфликта на таджикско-киргизской границе полностью прекратили стрельбу и отвели с огневых позиций военную технику. Об этом 30 апреля заявил полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев, сообщает агентство 24.kg.
Читайте подробнее: Киргизия и Таджикистан прекратили перестрелку на границе
Перестрелка продлилась около 15 минут. Пострадавших со стороны военнослужащих пограничной службы Киргизии нет.
Подробности в материале: Таджикские военные опять обстреляли киргизских пограничников
Президенты Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию на границе — пресс-служба главы киргизского государства.
«Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы. Жапаров особо подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы», — говорится в сообщении главы киргизского государства.
Число граждан Киргизии, погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, сообщила 30 апреля замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.
Еще 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские, добавила она.
В Душанбе утром заявили о восьми жертвах и 110 раненых, с тех пор информация не обновлялась, отмечает РИА Новости.
Первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков посетил эвакуированных жителей приграничных сел Баткенской области, сообщает пресс-служба правительства 30 апреля.
Артема Новикова проинформировали, что всего эвакуировано 7093 местных жителя из сел Кок-Таш, Ак-Сай, Таш-Тумшук, Уч-Добо, Мин-Урук, Мин-Булак, Паска-Арык, Самаркандек, Достук, Кызыл-Бел и Кара-Бак Баткенского района, 6079 жителей размещены у родственников.
Отмечено, что эвакуированные жители находятся в безопасном месте и обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.
Напомним, на оперативном совещании у президента Киргизии Садыра Жапарова первый вице-премьер-министр Артем Новиков был назначен главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы.
На данный момент Новиков продолжает находиться в Баткенской области и координирует работу задействованных государственных органов и местных властей.
Ранее Артем Новиков посетил Баткенскую областную больницу в Баткенском районе, где совершил обход людей, получивших ранения разной степени тяжести в результате вооруженного столкновения на киргизско-таджикской государственной границе.
«Важно обеспечить должный уход за пострадавшими, в случае необходимости дополнительный медицинский персонал будет направлен из других областей, в том числе из города Бишкек. Что касается медикаментов, в настоящее время они в достаточном количестве», — сказал Артем Новиков.
Правительство Киргизии открыло специальный счет «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области» для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе в целях оказания поддержки населению в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе.
Сотрудники аппарата правительства Киргизии перечислят свою однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного столкновения на киргизско-таджикской государственной границе.
«В связи с произошедшими событиями, которые не только нанесли ощутимый материальный ущерб местному населению, но и повлекли человеческие жертвы, было принято решение перечислить однодневную заработную плату сотрудников аппарата правительства», — сообщается на его официальном сайте.
Президенты Киргизии и Таджикистана договорились провести очную встречу в Душанбе. «Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в городе Душанбе во второй половине мая текущего года», — говорится в сообщении президента Киргизии 30 апреля.
Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.
Между президентами Киргизии и Таджикистана «состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран», сообщает пресс-служба Садыра Жапарова.
Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Киргизией и Таджикистаном «будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между киргизским и таджикским народами».
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе событий на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области.
«Вся страна скорбит вместе с киргизстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения. Со стороны государства всем пострадавшим будет оказана всемерная поддержка», — подчеркнул президент Садыр Жапаров.
Напомним, ранее о вооруженном столкновении высказался в ходе выступления на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Казани (Татария, Российская Федерация) премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов.
«Мы обсудили сложившуюся ситуацию с премьер-министром Республики Таджикистан Кохир Расулзодой и выразили готовность ее урегулирования мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Киргизская сторона в положительном ключе отмечает достигнутые договоренности о прекращении огня и дальнейшего продолжения конструктивных переговоров, реализации намеченных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации на границе. Как сказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, несмотря на то, что мы сегодня представляем разные независимые государства, у нас общая история, общая память, общие традиции и мы должны и далее сохранить и приумножить наши дружественные, добрососедские отношения во благо развития наших стран и благополучия народов», — подчеркнул глава правительства Киргизии Улукбек Марипов.
Российские учителя в Таджикистане переведены в безопасные районы в связи с военным конфликтом на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
«В виду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район), эвакуированы в безопасный район», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.
Учителя временно размещены в городе Худжант, им оказывается всесторонняя поддержка и при нормализации обстановки они вернутся к местам постоянного проживания и своей работе.
Министерство просвещения РФ совместно с министерством иностранных дел также взяли на особый контроль ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии, работают в городе Ош, вдали от киргизско-таджикской границы, отмечают РИА Новости. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Министерства продолжат следить за развитием ситуации. С учетом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию», — говорится в сообщении Минпросвещения РФ.
С 2017 года Минпросвещения России совместно с министерством образования и науки Таджикистана при поддержке МИД России и Россотрудничества реализуется гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом». В 2020/21 учебном году в соответствии с официальной заявкой министерства образования и науки Таджикистана 50 российских учителей русского языка, литературы, физики, математики, химии, биологии и географии осуществляют педагогическую деятельность в 22 образовательных организациях в городах Душанбе, Гиссар, Хорог, Худжант, Бохтар, Куляб и Вахдат, в Аштском, Дангаринском, Раштском, Спитаменском, Гафуровском районах и районе Кушониён.
Митрополит Онуфрий накануне Светлого Христова Воскресения обратился ко всем, от кого зависит ход вооруженного противостояния на Востоке Украины, с просьбой о восстановлении режима прекращения огня и призвал освободить заложников, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
«Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украина, в Донбассе, — сказал митрополит Онуфрий. — Ради Христа, прекратите стрелять хотя бы в Пасхальные дни!»
Митрополит Онуфрий также призвал освободить всех пленных, чтобы «они смогли этот большой светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях».
«Пусть Господь всем нам помогает!»
Источник: pravoslavie.ru
Президент Киргизии Садыр Жапаров на 1 и 2 мая объявил национальный траур по погибшим в ходе вооружённого конфликта, вспыхнувшего на границе с Таджикистаном в ночь на 29 апреля. О подписании главой государства соответствующего указа 1 мая сообщает пресс-служба президента.
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30 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов оказать содействие продвижению переговоров между Таджикистаном и Киргизией по пограничным спорам, а также поделиться своим юридическим и техническим опытом.
Подробности в материале: Иран готов оказать содействие продвижению таджикско-киргизских переговоров
В Киргизии 1−2 мая объявлен траур по погибшим в результате конфликта на границе с Таджикистаном. Указ соответствующего содержания 1 мая подписал президент республики Садыр Жапаров, передает пресс-служба киргизского лидера.
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Число погибших в ходе эскалации на границе граждан Киргизии выросло до 31 человека, всего пострадали 154.
В Бишкеке заявили, что не рассматривают возможность введения миротворческих сил на границе с Таджикистаном.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Первое фото уничтоженной в ходе эскалации на киргизско-таджикской границе бронетехники. БТР-70, предположительно, ВС Таджикистана, который был поражён огнём сопредельной стороны.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Военнослужащие ВС Таджикистана покинули территорию Баткенской области Киргизии. Киргизские военные инженеры проводят разведку на предмет минирования.
Напомним, 29 апреля имела место попытка захвата водораздела «Головной» силами ВС Таджикистана. Объект охранялся группой спецназа внутренних войск МВД Киргизии в составе 10 человек.
На протяжении нескольких часов они удерживали объект до подхода подкрепления. 8 бойцов отряда получили ранения различной степени тяжести. Сопредельной стороне не удалось взять под свой контроль водораздел.
Киргизские пограничники фиксируют передвижение боевой техники ВС Таджикистана в направлении государственной границы.
Сообщается о перестрелке в Лейлекском районе Киргизии. По информации 24. kg, один из местных жителей получил огнестрельное ранение.
Лидеры таджикской и киргизской диаспор в Москве заявили о необходимости сохранить межнациональный мир в столице.
Соответствующее обращение, сделанное после обострения конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, опубликовала пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.
Киргизские военные в плену.
Видео канала «Военный осведомитель».
Информация минздрава Киргизии, согласно которой число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, вызвала обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 1 мая в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Пока не вернём СССР, будет бордель!» — Бишкек считает погибших в конфликте
Пограничная служба Киргизии сообщила сегодня, 1 мая, о том, что военнослужащие Таджикистана в Ферганской долине открыли огонь по жилым домам киргизских граждан.
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Число пострадавших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 163, 31 человек погиб. Об этом сообщили в минздраве.
Киргизские ополченцы прибывают в приграничные с Таджикистаном районы.
Очередной эпизод боёв на киргизско-таджикской границе 29 апреля. На данный момент информация о ситуации на границе противоречивая.
Бишкек и Душанбе сообщают о соблюдении режима прекращения огня и реализации механизмов деэскалации.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Душанбе вновь опровергает данные киргизской стороны.
Сообщения о передвижении военной техники Таджикистана в сторону границы между республиками не соответствует действительности, заявляют в силовых структурах.
«Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами», — заявил представитель военных РТ.
Таджикские военные открыли огонь по жилым домам в селе Арка, сообщает сегодня, 1 мая, киргизская погранслужба.
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На таджикско-киргизской границе горят дома. Видео пожаров прислал подписчик канала SputnikTj. На фоне слышны выстрелы.
Информация о том, где и когда было снято видео, уточняется.
Президенты Таджикистана и Киргизии провели второй телефонный разговор по ситуации на границе. Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации на границе.
Особое внимание главы республик уделили вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции.
Цитата канала SputnikTj.
Вооруженный конфликт и напряжение на границе Киргизии и Таджикистана нарастает. То, что в наше время две страны бьются из-за воды — это, конечно, вызывает вопросы к власти Киргизии, которую не так давно трясло митингами и протестами. Жапаров объявил национальный траур по погибшим, но его ополченцы съезжаются к зоне столкновения.
Цитата канала dirtytwiggy.
Власти Киргизии эвакуировали с приграничных территорий 27 358 человек. Об этом 1 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова на пресс-конференции.
Об этом: В Киргизии из приграничных сёл эвакуировали 27 тыс. человек
Власти Киргизии эвакуировали с приграничных территорий 27 358 человек. Об этом 1 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова на пресс-конференции.
Об этом: В Киргизии из приграничных сёл эвакуировали 27 тыс. человек
Так проходят переговоры между заместителями глав МВД Киргизии и Таджикистана.
Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.
Президенты Киргизии и Таджикистана в телефонном разговоре подтвердили намерение отвести военную технику от границы — пресс-служба киргизского лидера.
Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил раненых граждан республики во время боевых действий на границе с Таджикистаном, сообщили 1 мая в пресс-службе главы государства.
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Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь Киргизии в случае необходимости — Токаев.
Токаев и Жапаров по телефону обсудили вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и киргизскому народу по поводу гибели граждан братского государства. И пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе.
Садыр Жапаров выразил признательность и заявил о намерении поддерживать постоянные рабочие контакты с Казахстаном.
Цитата канала sputnikKZ.
Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев позвонил Эмомали Рахмону. Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Киргизией.
«Сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий», — заявил он. Токаев приветствовал проведение встречи на высшем уровне в Душанбе с целью достижения договоренностей по недопущению подобного в будущем.
Цитата канала SputnikTj.
Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подтвердили договоренность об отводе войск с границы на места постоянной дислокации, сообщили 1 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.
Читайте подробнее: Главы Таджикистана и Киргизии подтвердили желание отвести войска от границы
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудят ситуацию на границе во время очной встречи в Душанбе. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе президента Казахстана.
Читайте подробнее: Президенты Киргизии и Таджикистана встретятся в Душанбе
Погранслужба Киргизии продолжает настаивать на том, что Таджикистан стягивает технику к границе и обстреливает проезжающий транспорт в районе села Кок-Таш.
Ранее подобную информацию уже опровергали.
Митинг в поддержку жителей Баткенского района Баткенской области Киргизии проходит у дома правительства в Бишкеке, сообщает 1 мая агентство 24.kg.
Читайте подробнее: В Бишкеке начался митинг в поддержку жителей приграничных сёл
Киргизия. Несколько сотен человек митингуют у дома правительства, они требуют решить проблемы на границе.
Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. В Баткенской области начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.
Делегации возглавляют руководители двух ГКНБ Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов. Стороны обсудят ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.
Киргизия. Премьер-министр правительства Улукбек Марипов поручил доставить гумпомощь в Лейлек воздушным путём, сообщила замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова.
Ранее глава министерства сообщил, что до 25 тысяч киргизстанских беженцев не получается доставить гумпомощь, так как дорога в Лейлек отрезана.
Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.
Руководитель аппарата правительства Киргизии Женишбек Асанкулов посоветовал митингующим проехать в военкомат и записаться в добровольцы, сообщает 1 мая агентство 24.kg.
Подробности в материале: В Правительстве Киргизии посоветовали митингующим отправиться в военкомат
Киргизия. Около 25 тысяч беженцев в Исфане не могут получить гумпомощь, так как перекрыта дорога в Лейлек. Как сказал глава Минздрава Киргизии, у них кончаются продукты и лекарства, а довезти гумпомощь не удаётся.
Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.
Обнародованы первые договоренности Таджикистана и Киргизии по границе. Замглавы МВД РТ Иброхимзода и замглавы МВД КР Суйунбек Омурзаков договорились о создании совместных патрулей в зоне приграничного конфликта.
Также представители МВД обсудили наведение общественного порядка в приграничных селах, недопущение различных правонарушений, совместную охрану общественного порядка для стабилизации ситуации на границе.
Цитата канала SputnikTj.
Конфликт на границе с Таджикистаном далеко не первый. Только за последние шесть лет было восемь крупных инцидентов.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. О ситуации на дороге в Лейлекский район Баткенской области рассказал представитель погранслужбы ГКНБ Мирзамир Сыдыков:
«Лейлек не окружен и не взят в кольцо. Там есть киргизстанские пограничники, и они исполняют свои обязанности. Но при этом дорогу из Баткена в Лейлек периодически пытаются перекрыть: ставят камни и другое».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью YouTube-каналу Sputnik на русском. Зашла речь и пограничном конфликте между Таджикистаном и Киргизией. Телеграм-канал SputnikTj опубликовал тезисы из её выступления:
«Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации», — подчеркнула представитель МИД.
Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявил о принятии соглашения и отводе военных подразделений обеих стран от границы.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Власти Киргизии не могут выдать оружие митингующим в центре Бишкека, сообщили 1 мая в пресс-службе президента Киргизии со ссылкой на секретариат Совета безопасности республики.
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Киргизия. В центре Бишкека продолжается митинг. Собралось около 1500 человек. Требуют скорее решить приграничный конфликт.
Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.
Таджикистан отводит военную технику от границы с Киргизией — источник ТАСС.
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, передает агентство АКИ-пресс со ссылкой на Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.
Подробности в материале: Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня в Ферганской долине
Постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева призвала международную организацию оказать помощь в восстановлении объектов, разрушенных во время вооруженного конфликта на границе. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.
Читайте подробнее: Киргизия попросила ООН о помощи из-за конфликта на границе
Число жителей Киргизии, погибших во время вооруженного конфликта с Таджикистаном, возросло до 34. Об этом 1 мая сообщили в министерстве здравоохранения Киргизии.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана ситуацию на киргизско-таджикской границе.
Как сообщается, телефонные разговоры состоялись по инициативе российской стороны. Собеседники рассмотрели ситуацию, сложившуюся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе.
В пресс-службе МИД РФ подчеркнули, что Россия приветствует достигнутые сторонами — в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана — договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами.
Россия готова и далее оказывать всё необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном.
В МИД РФ надеются, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином телефонные переговоры, в ходе которых дипломаты обсудили сложившуюся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе ситуацию. Об этом 1 мая сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Об этом: Лавров обсудил с главами МИД Киргизии и Таджикистана конфликт на границе
Урегулировать конфликт между Киргизией и Таджикистаном можно только путём переговоров, заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев во время сеанса видеосвязи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Подробности в материале: В Киргизии рассказали, как можно урегулировать конфликт с Таджикистаном
Власти Таджикистана и Киргизии в скором времени приступят к описанию участков государственной границы, сообщили 1 мая в департаменте информации таджикского внешнеполитического ведомства.
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Надежду на мирное разрешение напряженности между Киргизией и Таджикистаном выражает Турция. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 1 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных разговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.
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Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабильна и находится под контролем киргизского лидера Садыра Жапарова, сообщил 1 мая секретариат Совета безопасности Киргизии.
Об этом: В Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном
В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 гражданина Киргизии, 173 получили ранения.
Киргизия и Таджикистан начали отводить от границы дополнительные силы и технику. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Киргизии.
Киргизия. Ситуация в Баткене стабильная, ночью перестрелок не было. В МВД КР сообщают, что все приграничные села Баткенской области, пережившие жестокие дни вооруженного конфликта, полностью взяты под охрану, установлены блокпосты, патрульные группы милиции поддерживают общественный порядок.
Также кыргызская милиция полностью контролирует автодорогу Ош — Исфана, которая проходит через участок Жака-Орук Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
По итогам переговоров руководителей Государственных комитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана, которые прошли в Баткенской области, подписано соглашение о прекращении огня на границе.
Обе стороны конфликта подтверждают отвод войск от границы.
Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации границы подписали протокол. Заседание длилось до трех часов ночи. Детали документа пока неизвестны — о них должны рассказать в правительстве.
Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.
Пограничная служба государственного комитета национальной безопасности Киргизии оценила ситуацию на границе с Таджикистаном как стабильную, сообщает агентство 24.kg.
Подробности в материале: Погранслужба Киргизии: ситуация на границе с Таджикистаном стабильная
Состояние жителей Киргизии, которые ранее находились в плену в Таджикистане, стабильное.
«Все они прошли медицинское обследование, и пятеро из них госпитализированы. Состояние всех стабильное», — рассказали в минздраве.
Напомним, 10 граждан Киргизии вернули в страну накануне, 1 мая, в 20:00 по итогам переговоров. Среди вернувшихся глава села Интернационал и девять местных жителей.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Посольство Азербайджана в Польше пропагандирует тезис о том, что в 2022 году исполняется 550 лет со дня установления исторических отношений между Польшей и Азербайджаном. В интервью польскому интернет-порталу trybuna.info посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова сказала, что в 1472 году правитель Ак-Коюнлу (1453−1478) Узун Хасан написал письмо королю Польши Казимиру (Казимеж) IV Ягеллончику, а корреспонденция между двумя правителями продолжалась до 1477 года.
Что об этомговорят в социальных сетях?
Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана подписали совместный протокол по делимитации и демаркации границы. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе киргизского правительства.
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Таджикистан и Киргизия договорились активизировать процесс описания общей границы. Подробности работ по демаркации и сроки начала работы топографических групп пока не разглашаются.
Цитата канала SputnikTj.
Таджикистанская и киргизская стороны начали совместный осмотр местности, где распложена вооруженная техника, для последующего отвода вооружения в места постоянной дислокации. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе президента Киргизии со ссылкой на секретариат совета безопасности республики.
Подробности в материале: Таджикистан и Киргизия начали совместный осмотр границы
Совет безопасности Киргизии заявил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта на границе с Таджикистаном.
«Отмечаем недопустимость дальнейшей эскалации конфликта и важность его решения только путем конструктивного мирного диалога сторон, а также подчеркиваем необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и отводе войск», — говорится в сообщении.
По данным КР, ситуация на границе остается спокойной, ведутся работы совместных групп.
Цитата SputnikTj.
Группа депутатов Жогорку Кенеша во главе со спикером появилась в Баткенской области. Прибывшие народные избранники провели совещание с представителями правительства, а также встретились с местными жителями, пострадавшими в ходе конфликта.
Отмечается, что депутаты привезли с собой медицинские препараты, продовольствие и другие товары первой необходимости.
Цитата канала Sputnik_Kyrgyzstan.
Обнаружена авиационная ракета, попавшая в дом жителя села Орто-Боз 29 апреля. Таджикские военные на вертолете Ми-24 обстреляли местность с воздуха, сообщили в Погранслужбе ГКНБ Киргизии.
Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала. Еще один снаряд обнаружен на улице. На месте работает следственная группа.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Неуправляемая авиационная ракета С-5, которая, по информации киргизской стороны, была выпущена ударным вертолётом Ми-24 ВС Таджикистана в ходе недавней эскалации на границе двух стран. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Судя по фото, НАР могла иметь осколочно-кумулятивную боевую часть.
Ракета ударила в жилой дом, не сработала (возможно, неисправность взрывателя), но стала первым подтверждением боевого применения воздушных средств поражения во время событий 29−30 апреля.
Киргизия. 11 уголовных дел возбуждено по событиям на границе. Дела возбуждены по следующим статьям Уголовного кодекса КР: «Убийство», «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Незаконное пересечение границы».
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел КР Эркебек Аширходжаев.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Собираются доказательства применения оружия таджикской стороной — МВД КР.
«Группы проводят работу по уточнению ущерба, собираются доказательства о применения оружия таджикской стороной», — рассказал заместитель министра внутренних дел КР Эркебек Аширходжаев.
После минометного обстрела на участке «Головной» в Ак-Сайском айыльном округе обнаружено свыше 25 тел местных жителей, сообщила пресс-служба МВД Киргизии.
Жертвы среди мирного населения также есть после обстрела автомобилей на трассах Баткенской области. Возбуждены уголовные дела. МВД направило в регион 20 опытных следователей.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Три женщины, эвакуированные из зоны конфликта, родили детей, у одной близнецы. На данный момент состояние матерей и младенцев хорошее, вес детей в пределах нормы.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Все дома и объекты восстановим, заявил первый вице-премьер-министр Артём Новиков.
«Я пока не могу сказать за чей счет и на какие средства, но даю гарантию, что всё восстановим. Определим нанесенный ущерб», — заверил чиновник.
Новиков, полпред в Баткене Омурбек Суваналиев и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встречаются с жителями села Максат на границе.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов навестил пострадавших в результате вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе правительства республики.
Подробности в материале: В Киргизии Баткену могут присвоить особый статус после конфликта на границ
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов пообещал выплатить компенсации пострадавшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом 2 мая Марипов рассказал во время посещения Баткенской области республики.
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Зону вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном покинули более 60 тыс. граждан Киргизии, сообщила 2 мая пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова.
Об этом: В Киргизии приграничные с Таджикистаном сёла покинули более 60 тыс. человек
Вооруженные силы Киргизии никогда не будут вторгаться на территорию соседних государств, заявил 2 мая в обращении к нации президент Киргизской РеспубликиСадыр Жапаров.
Подробности в материале: Жапаров: Киргизия не позволит армии вторгаться в соседние страны
Руководство Киргизии и Таджикистана в будущем должны избегать возможности силового столкновения между странами, заявил 2 мая киргизский лидер Садыр Жапаров.
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Власти Киргизии доставили в пострадавшую во время вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном Баткенскую область республики почти 280 тонн гуманитарной помощи. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе киргизского правительства.
Об этом: Власти Киргизии доставили в Баткенскую область гуманитарную помощь
Киргизия. В Баткенской области 3 мая обстановка стабильная, сообщает МВД.
Ночью инцидентов не было. Безопасность в приграничных селах контролируют милиция, внутренние войска, другие силовики.
Первый замглавы МВД Суйун Омурзаков с правоохранителями и добровольными народными дружинами посещает села вдоль границы.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Президент Киргизии Садыр Жапаров сделал обращение в связи со стабилизацией ситуации на кыргызско-таджикской границе.
Главное из речи:
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизская и таджикская стороны завершили отвод сил от границы вглубь своих территорий, сообщает Погранслужба КР.
Совместная комиссия продолжает осмотр местности, пограничники несут службу в усиленном режиме.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Таджикистан и Киргизия сохранят за собой территории, которыми владели до начала конфликта на границе.
«За каждой стороной останутся участки, принадлежавшие ей до этих событий», — заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.
Цитата SputnikTj.
Таджикистан и Киргизия завершили отвод войск от границы. Подразделения военнослужащих и техника перемещены к местам их постоянной дислокации, уточнили в ГКНБ РК.
В настоящее время обстановка на границе остается «стабильной». За прошедшую ночь не зафиксировано ни одного «инцидента и перестрелки».
Цитата SputnikTj.
Киргизия: число граждан, пострадавших из-за конфликта на границе, увеличилось до 183. Среди них 34 погибших (обновлённые данные минздрава КР).
Скончался ещё один гражданин Киргизии, пострадавший в ходе конфликта на границе. Умер 53-летний житель села Максат. Количество погибших граждан КР увеличилось до 35.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Тело погибшего гражданина Киргизии нашли в его собственном доме. Местные рассказали, что он остался охранять своё жилье.
Ранее Минздрав КР сообщил, что число погибших увеличилось до 35. Погибшему 53 года. Осталось трое детей: сын работает в Бишкеке, дочь недавно вышла замуж, а младшая учится в лицее. Снизу фото дома погибшего.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода перенес вторую операцию после ранения на таджикско-кыргызской границе.
«В ходе операции врачи извлекли из его плеча пулю» — сказал @SputnikTj главврач худжандской больницы № 1 Фирдавс Турахонов. Состояние Баходурзоды сейчас оценивается как стабильное. В ближайшие дни он сможет приступить к работе.
Напомним, глава города получил огнестрельное ранение 29 апреля во время посещения водораспределительного пункта «Головной», где и разгорелся конфликт.
В Государственном комитете национальный безопасности Таджикистана заявили о нормализации ситуации на границе и отводе всех войск в места постоянной дислокации.
Кишлаки Ходжаи Аъло и Сомониён джамоата Чоркух после вооруженного конфликта на границе с Киргизией. Разрушенные дома, сгоревшие автомобили, поваленные электрические столбы, выбитые стекла и раскиданная кухонная утварь среди груды камней.
Фото SugdNEWS.
Киргизия. От села Максат остались руины. Одни дома сожгли, другие снесли бульдозером, у кого-то угнали скот и машину. Уничтожили даже школу, детсад и медпункт. Местные жители с трудом проявляют терпение. Они требуют поскорее протянуть на границе колючую проволоку.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Число погибших в ходе конфликта граждан увеличилось до 36. Жертвой стал 4-летний мальчик, упавший в канал, когда люди начали убегать из села Арка во время стрельбы.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Обстановка на границе Таджикистана и Киргизии сейчас спокойная. «По состоянию на 10 часов утра стрельба не ведется», — сообщили в ГНКБ РТ.
Вся техника отведена в места постоянного размещения, добавили в ведомстве. Ранее аналогичное заявление сделали в Киргизии.
Цитата SputnikTj.
Ответ Таджикистана по поводу 10 заложников из Киргизии во время конфликта.
«Ни один кыргызстанец не был взят в заложники таджикскими военными», — сказал пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов.
Он добавил, что делегации Таджикистана и Киргизии даже не обсуждали этот вопрос во время встречи в Баткенской области.
Ранее СМИ Киргизии заявляли, что РТ взяла в заложники главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева и 9 местных жителей. Утверждалось, что всех граждан освободили вечером 1 мая. При этом в Таджикистане неоднократно опровергали данную информацию.
Цитата SputnikTj.
Число жертв вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе возросло до 35 человек. Об этом 3 мая заявила заместитель министра здравоохранения Киргизии Элиза Солтонбекова на брифинге.
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Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта в Ферганской долине достигло 36 человек.
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Раненный мэр Исфары перенес вторую операцию после пулевого ранения в плечо. Об этом сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на главного врача клинической больницы №1 Ходжента Фирдавса Турханова.
Об этом: Таджикистанские медики извлекли пулю из плеча мэра Исфары
Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении военнослужащих Киргизии.
Цитата SputnikTj.
В администрации таджикистанской Исфары опровергли информацию о взятии в заложники десяти граждан Киргизии. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов.
Об этом: В Таджикистане заявили, что не брали в заложники граждан Киргизии
Удалось договориться «по нескольким участкам». Душанбе и Бишкек завершат процесс описания 112 км общего участка границы до 9 мая. Глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что после этого президенты двух стран подпишут документ и будет проведена демаркация границы.
Цитата SputnikTj.
В ночь на 30 апреля генпрокуратура Киргизии сообщала, что возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира», обвинив таджикскую сторону в развязывании конфликта, гибели кыргызстанцев, уничтожении имущества.
Также МВД КР сообщило, что завело 11 дел по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Незаконное пересечение границы».
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Одна из позиций армейского спецназа ВС Киргизии в Баткенской области на границе с Таджикистаном.
Цитата new_militarycolumnist.
В Таджикистане всё-таки подтвердили информацию о взятых в заложники кыргызстанцах, пишет @SputnikTJ.
По его данным, граждане КР были взяты в плен в Бободжон-Гафуровском районе. Ранее пресс-секретарь мэрии Исфары заявил, что таджикские военные не брали кыргызстанцев в заложники.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Разрушенные на границе дома отремонтируют за счет государства. Частично поврежденные здания в Согдийской области исправят к празднику Ид-аль-Фитр. Строения, полностью уничтоженные в ходе боевых действий на таджикско-кыргызской границе, восстановят в течение месяца.
Цитата SputnikTj.
Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против граждан Киргизии, участвовавших в нападении на Исфару. Об этом сообщили в пресс-центре генпрокуратуры республики.
Читайте подробнее: В Таджикистане возбудили уголовное дело против граждан Киргизии
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил восстановить дома, разрушенные во время конфликта на границе с Киргизией, за счет государства. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе председателя Согдийской области республики.
Об этом: Власти Таджикистана пообещали восстановить разрушенные на границе дома
В Киргизии разрушены и повреждены более 100 домов в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.
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Киргизстанские власти обещают полностью восстановить за счет государства дома жителей Баткенской области, пострадавшие в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе.
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Генеральная прокуратура Таджикистана обвинила киргизскую сторону в начале конфликта на совместной границе. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе надзорного ведомства.
Об этом: Генпрокуратура Таджикистана обвинила Киргизию в начале конфликта на границе
Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что расценивает действия киргизских военных в ходе эскалации на границе двух стран как «акт агрессии».
В Бишкеке назвали действия сопредельной стороны «угрозой территориальной целостности». Киргизия и Таджикистан рассчитывают до 9 мая завершить процесс описания 112 км общего участка границы, после чего начнётся её демаркация.
Цитата new_militarycolumnist.
Житель села Борбордук нашёл в своём доме одежду предположительно таджикистанского военного, на сумке есть даже фамилия.
При этом из дома пропала одежда хозяина жилья, покинувшего село во время обстрела. Также сельчанин заявил, что военные зарезали и съели его скот. Местные рассказали нашему корреспонденту, что, когда они эвакуировались из села, военные выкопали окопы, зашли в их дома и вынесли еду, тошоки (набивные матрацы).
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Въезд в село Максат сейчас. С этой позиции таджикские военные контролировали трассу.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Село Максат больше всего пострадало из-за конфликта с Таджикистаном. Фактически поселение уничтожено. Мы побывали в этом селе ещё три года назад, и трагические события вынудили нас вернуться в эти дни. Посмотрите, как оно выглядело до и как выглядит теперь.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Что означают буквы «ОМП» на стенах разрушенных зданий в Баткене?
В УВД Баткенской области пояснили, что это аббревиатура от фразы «Осмотр Места Происшествия». Метки оставляют следователи правоохранительных органов Кыргызстана после осмотра места, таким образом предупреждая других следователей, что «тут работа завершена».
В соцсетях ранее высказывались различные версии, в том числе о «посланиях от военных Таджикистана».
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Таджикистан прекратил работы на части трассы, разделяющей Лейлекский район Кыргызстана и Гафуровский район РТ.
До этого полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев поговорил с губернатором Согдийской области Раджоббом Ахмадзода. Суваналиев заявил, что таджикская сторона должна прекратить работу на киргизской половине дороги (вдоль села Арка).
Ранее стало известно, что всю трассу, служащую границей, ремонтируют дорожники Таджикистана. Местные жители выразили опасения, что дорога перешла к РТ.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Начато расследование по конфликту на границе с Таджикистаном.
По информации пресс-центра Генпрокуратуры КР, действия военнослужащих Таджикистана «свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Кыргызстана».
В главном надзорном органе заявили, что произошло вооруженное нападение, в результате чего убито мирное население, был открыт огонь из автоматов, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого армейского вооружения. Также в Генпрокуратуре отметили, что был захват территории и населенных пунктов Киргизии, а также атака боевых вертолетов на пограничные заставы КР.
Расследование ведут ГКНБ, МВД и Военная прокуратура по ранее возбужденному уголовному делу по статье 380 «Преступление против мира» Уголовного кодекса КР.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
47 следственных групп проводят расследование приграничного конфликта и подсчитывают ущерб в пострадавших селах Киргизии, сообщило МВД.
В эти группы вошли представители местной власти, Минэнерго, МЧС. Милицейские патрули круглосуточно обеспечивают безопасность местных жителей вдоль границы.
Киргизия. ГКНБ просит жителей приграничных районов не пугаться при звуках взрывов — в местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района работают сапёры. Они обезвреживают не разорвавшиеся снаряды.
По состоянию на 9:00 обстановка на границе стабильная. За ночь инцидентов не было. Пограничники в Баткенской области несут службу в усиленном режиме.
Генпрокуратура Киргизии расценила действия Таджикистана как военную агрессию и сделала заявление:
Изъяты видеозаписи, следствие продолжается.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Правительство Киргизии присвоит Баткенской области особой статус, предполагающий экономические преференции. Об этом 4 мая заявил премьер-министр республики Улукбек Марипов на встрече с жителями села Кок-Таш.
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Киргизия. Корреспонденты навестили людей, побывавших в заложниках у таджикской стороны. В частности, поговорили с главой села Интернационал Мырзабеком Жумабаевым, который больше суток находился в заложниках на территории РТ. Что говорит Мырзабек Жумабаев:
«Вечером 29 апреля мы узнали, что двое парней попали под пули в нашем селе и погибли. Мы не смогли поехать сразу, так как ночью ситуация была опасной. Утром примерно в 9:30 я отправился в село, чтобы узнать, что произошло. На въезде в село скопились люди, они сказали, что с той стороны стреляет снайпер. Я все-таки решил идти дальше. Тогда еще не знал, что таджикские военные заняли дома кыргызстанцев. Меня задержали внезапно и увезли на свою территорию. Ранее таджикская сторона похитила пятерых кыргызстанцев, которые хотели потушить горевший дом».
Напомним, изначально в РТ отрицали взятие граждан в заложники, но затем подтвердили.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Держали больше суток на бетоне — побывавший в заложниках глава села КР.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Мырзабек Жумабаев: «Мне связали руки и ноги, глаза завязали повязкой. Привезли во двор какой-то конторы и посадили на бетон. Там были и другие наши граждане. Так мы просидели под открытым небом более суток».
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Руководители диаспор Киргизии и Таджикистана призвали соотечественников к миру.
«Таджики и кыргызы не должны ощетиниваться друг на друга и искать виновников возникшего кровопролития», — сказала глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.
Ее поддержал президент «Кыргызского конгресса» Кубанычбек Кожоев. «Мы выступили с видеообращением, чтобы некоторые горячие головы не вызвали пожар. Никто не заинтересован в том, чтобы конфликтная ситуация переносилась на территорию РФ», — считает он.
Цитата SputnikTj.
КЧС Таджикистана предварительно оценил ущерб после конфликта на границе:
Цитата SputnikTj.
Делегации Таджикистана и Киргизии продолжат обсуждать делимитацию и демаркацию границы.
Очередное заседание по описанию нескольких участков протяженностью более 100 километров состоится с 5 по 9 мая.
Таджикистан обнародовал версию эскалации конфликта на границе.
По данным Генпрокуратуры, 29 апреля таджикские инженеры устанавливали у пункта «Ходжаи аъло» заранее обговоренные с кыргызской стороной камеры видеонаблюдения.
«Не спрашивая ни о чем, представители КР стали закидывать камнями граждан Таджикистана, одновременно спиливая столб, на котором работал один из них», — заявили в ведомстве.
Провокация быстро переросла в массовые беспорядки. По прибывшим урегулировать конфликт правоохранителям РТ и мэру Исфары Баховаддину Баходурзоде был открыт прицельный огонь. В результате перестрелки тяжелые ранения получили несколько десятков таджикистанцев, в том числе глава города. Киргизская сторона утверждает, что первыми агрессию проявили граждане РТ, обстреляв соседей из ружей.
Цитата SputnikTj.
Таджикистан. Пострадавшим жителям Чоркуха передали материальную помощь. Восемь семей погибших и 16 семей раненых граждан получили продукты питания.
По предварительным данным, в трех приграничных джамоатах полностью разрушены 14 жилых домов, частично повреждены два здания и одна школа.
Цитата SputnikTj.
Генсек ООН призвал Таджикистан и Киргизию соблюдать перемирие.
«Антониу Гутерреш приветствует договоренности двух стран и призывает предпринять все необходимые меры для обеспечения соблюдения режима прекращения огня», — сказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Цитата SputnikTj.
Военнослужащие Таджикистана потеряли меньше человек во время конфликта на границе, чем киргизская сторона, так как находились в оборонительных позициях. Об этом заявил начальник управления спецподразделений МВД Таджикистана Хуршед Мухаммадзода в интервью изданию «Азия-Плюс».
Подробности в материале: В Таджикистане объяснили небольшое число жертв на границе с Киргизией
Так выглядит водораспределительный пункт «Головной» после приграничного конфликта:
Представители ОДКБ приветствуют заключение договорённостей между Таджикистаном и Киргизией о прекращении столкновений на совместной границе. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
«В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности Организации», — говорится в сообщении Зайнетдинова.
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Киргизия. Глава села Интернационал Мырзабек Жумабаев отвечает на вопрос, кто взял его в заложники:
«Вооруженные люди в форме пограничников Таджикистана. Мне связали руки и ноги, глаза завязали повязкой. Привезли во двор какой-то конторы и посадили на бетон. Там были и другие наши граждане. Так мы просидели под открытым небом больше суток.
Иногда нам давали кусок хлеба и ломтик колбасы. Воды давали совсем мало. Нас избивали просто так, упоминая какие-то прошлые события.
Били милиционеры, кажется, из следственного отдела. Повязку с глаз вообще не снимали. Когда мы уже возвращались, на мгновение открыли глаза, но я успел увидеть только надпись: «Следственный отдел Министерства внутренних дел». Перед освобождением нам сказали: «Мы вас не били, вот же даем чай».»
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Утром 5 мая Садыр Жапаров подпишет новую Конституцию и обратится с посланием. Об этом сообщил аппарат президента.
ОДКБ положительно оценила урегулирование пограничных вопросов между Таджикистаном и Киргизией.
«В организации приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление к урегулированию спорных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства», — заявил пресс-секретарь блока Владимир Зайнетдинов.
Рассказ попавшего в плен Рамисжана Ибрагимова публикует Sputnik_Kyrgyzstan:
«Я ехал в село Арка, чтобы забрать родственников. Вдоль дороги в селе Максат стоял БТР. Я подумал, что это наши, и остановился — оказывается, это были таджикские военные. Они спросили: «Куда едешь?» Я ответил, что не понимаю. В этот момент сзади меня ударили прикладом автомата в ухо, а потом затолкали в машину. Отвезли в отделение милиции в Гафуровском районе, там уже были кыргызстанцы. Руки завязали сзади проволокой, на глазах были повязки.
Били, до утра ничего не давали есть… Я не переставал надеяться, что нас освободят. Раньше никогда не думал, что конфликт может дойти до такого».
Токаев посетит Таджикистан. Визит казахстанского президента состоится 19−20 мая по приглашению Рахмона. Тема встречи — развитие стратегического партнерства, торгово-экономического и культурного сотрудничества. Отдельно будут обсуждать безопасность в регионе.
Цитата SputnikLive.
Киргизия. Какую помощь получили баткенцы от сограждан, госорганов, доноров и просто неравнодушных людей. Свежие данные.
Ранее для справедливого распределения гумпомощи полпред Омурбек Суваналиев издал приказ, создав областную комиссию.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Четырехлетний Махаматжан на руинах своего детсада. Село Максат.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
В Киргизии из зон военного конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали 40 649 человек. Об этом 4 мая заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Урматбек Шамырканов на пресс-конференции.
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Участие в акции приняли около 20 уроженцев Киргизии, которые вышли к ООН с транспарантами с лозунгами «Прекратите нападать на Киргизию», «Киргизия жертва, а не инициатор [конфликта]», «Таджикистан, прекрати убивать мирных киргизстанцев» и обвинениями в развязывании конфликта в адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Об этом: Киргизстанцы митингуют возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В результате конфликта на киргизско-таджикской границе погибли 19 граждан Таджикистана. Об этом 4 мая сообщает агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в администрации Согдийской области республики.
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«Я предвидел, что будет обострение», — мэр Исфары рассказал о ранении в ходе конфликта.
«За два дня кыргызская сторона переселила большое количество людей к границе. Я предупредил председателей Исфаринского и Баткенского районов и посоветовал провести эвакуацию, но они не захотели», — сказал Баховаддин Баходурзода.
Дальше события развивались так:
«Стреляли без остановки. Люди не знали, где спрятаться. В задней части водозабора был окоп, я предложил укрыться там. Пока мы бежали, меня ранили в спину. Пуля попала в правое плечо, я чувствовал кровотечение», — рассказал он @SputnikTj из больничной палаты.
Его смогли вывезти в больницу Ходжаи Аъло только через 4 часа, поздно вечером перевезли в Исфару, а затем в Худжанд. Он перенес 2 операции.
Мэр Исфары.
Цитата SputnikTj.
Определение того, кто виновен в гибели десятков и ранении сотен человек, — дело длительное и весьма спорное. Пока стороны обмениваются обвинениями и ставят под сомнение аргументы друг друга, можно сравнить факты.
Понять масштаб случившегося и сделать предварительные выводы о ходе событий можно, сравнив цифры пострадавших и разрушений.
ИА REGNUM собрало данные по количеству погибших и раненных во время вооруженных столкновений, а также нанесенном материальном ущербе.
Подробности в материале: Киргизия и Таджикистан подсчитывают потери: убитых, раненых, беженцев
Власти Киргизии переселили к границе Таджикистана большое число людей за два дня до начала вооруженного конфликта. Об этом заявил мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, сообщает «Спутник. Таджикистан».
Об этом: Мэр Исфары: накануне конфликта Киргизия переселила к границе много людей
В Лейлекском районе Баткенской области Киргизии, где недавно произошел вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе, работает межведомственная группа, в состав которой входят сотрудники МВД, комитета нацбезопасности и прокуратуры.
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В интернете появилась информация о том, что ежедневно границу Киргизии с Таджикистаном пересекают от 200 до 300 бензовозов, которые незаконно вывозят автомобильное топливо в соседнюю страну.
Подробности в материале: Мог ли стать поводом для конфликта Киргизии и Таджикистана наркотрафик?
Киргизия просит ООН оказать помощь киргизстанцам, эвакуированных из зоны конфликта на границе с Таджикистаном, а также в восстановлении домов, школ, детсадов и зданий госучреждений, разрушенных в ходе боевых действий в Баткенской области.
Об этом: Киргизия просит ООН помочь пострадавшим в ходе конфликта с Таджикистаном
Спецслужбы Киргизии отмечают, что сейчас в Баткенской области действуют несколько мобильных групп, состоящих из сотрудников ГКНБ, МВД, налоговой службы и госавтоинспекции, в задачу которых входит недопущение контрабанды товаров из Киргизии в Таджикистан.
Подробности в материале: Спецслужбы Киргизии опровергают слухи о контрабанде ГСМ в Таджикистан
Киргизия. Садыр Жапаров подписал новую Конституцию. В госрезиденции проходит официальная церемония. Председатель ЦИК огласила итоги референдума, после чего президент поставил подпись и зазвучал гимн.
Киргизия. Садыр Жапаров подписал новую Конституцию. В госрезиденции проходит официальная церемония. Председатель ЦИК огласила итоги референдума, после чего президент поставил подпись и зазвучал гимн.
Душанбе и Анкара оценили ситуацию на таджикско-киргизской границе. Обсуждая с представителем таджикского МИДа пути урегулирования конфликта, турецкий посол Эмре Карагел подчеркнул, что его страна готова «оказать всю необходимую помощь» в данном вопросе, если он будет решаться дипломатическим путем.
Похоже, Турция решила не ограничиваться «Стамбульским процессом» в Афганистане и проявить себя в каждой «горячей точке» Центральной Азии.
Цитата SputnikTj.
Киргизия. Ситуация на водоразделе «Головной» из-за которого начался кровавый конфликт на границе.
Видео снято корреспондентом Sputnik.
В Киргизии сменили руководство двух приграничных районов. По решению премьер-министра в Баткене и Лейлеке будет новые лица после конфликта с Таджикистаном — полномочные представители, их замы и акимы.
На сайте правительства уже опубликованы назначения.
Цитата SputnikTj.
Киргизия. Главные моменты из послания Садыра Жапарова:
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвящённом 76-летию Дня Победы»: Рахмон приедет в Москву на Парад. Пока это единственный иностранный лидер, объявивший о своем визите в Россию 9 мая.
Так выглядят последствия вооружённого конфликта Киргизии с Таджикистаном. Кадры сняты в киргизском селе Максат.
В Минздраве республики рассказали о жертвах конфликта: «Всего за эти дни поступили к нам 189 человек, из них 153 живых. К сожалению, 36 умерших, из них одна девочка».
Со стороны Таджикистана погибли от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных не обнародовано.
Цитата RT.
МВД Таджикистана опровергло усиление контроля в отношении этнических киргизов в Лахше.
Ведомство прокомментировало информацию СМИ КР.
«В Лахшском районе действительно проживают этнические кыргызы с двойным гражданством. Это нормальное явление. Никакого ужесточения паспортного контроля и выдворения граждан кыргызской национальности не было», — сказал начальник пресс-службы МВД Нусрат Махмадзода.
Лахш является традиционным местом проживания киргизов. Они составляют значительную часть населения района. Характерно большое количество смешанных браков.
Цитата SputnikTj.
Таджикская сторона вернула Киргизии две угнанные машины, сообщает Погранслужба КР. По её данным, ситуация на границе стабильна.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с Эмомали Рахмоном 8 мая. На встрече в Кремле будет затронута ситуация на таджикско-киргизской границе.
Таджикистан поможет жителям приграничья, пострадавшим во время военного конфликта.
Вопрос взял на личный контроль президент республики. Эмомали Рахмон поручил восстановить жилье в течение месяца, помочь оставшимся без крова вещами и финансово.
По предварительным данным, на территории Исфары полностью разрушены 14 жилых домов и частично пострадали 2 дома. Также пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная и денежная помощь.
Цитата SputnikTj.
Киргизия. Ситуация с неописанными участками границы Таджикистана и Киргизии будет решена до конца года. Такое заявление сделал президент Садыр Жапаров. А чтобы закрепить взаимодействие с Таджикистаном и Узбекистаном, где тоже остались вопросы по границе, Киргизия готова предложить активизировать «ряд межгосударственных проектов».
Цитата SputnikTj.
Приезд президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву на День Победы пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что накануне Дня Победы, 8 мая Владимир Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Этот визит был согласован еще до обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, пояснил Песков.
В Таджикистане более 50 домов полностью разрушено или повреждено в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией. Об этом сообщает агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на официального представителя мэра Исфары Зубайдулло Шомадова.
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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ по восстановлению и развитию граничащих с Таджикистаном районов. Специальная госкомиссия оценит сумму ущерба, решит вопросы о выплате компенсаций. Пострадавшим будет предоставлено временное жилье, также будет рассмотрен вопрос о налоговых отсрочках для них.
Власти Таджикистана окажут материальную поддержку близким погибших солдат, передает Sputnik Tj. Кроме того, дети военных, погибших в ходе приграничного конфликта, получат льготы при поступлении в вузы.
Новым главой региона назначен Абдикарим Алимбаев, который в течение последних трех лет занимал пост первого заместителя председателя пограничной службы Киргизии.
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Министерство внутренних дел Таджикистана утверждает, что информация киргизской стороны об усилении паспортного контроля в отношении этнических киргизов в Лахшском районе не соответствует действительности.
Подробности в материале: МИД Киргизии недоволен выдворением киргизстанцев из Таджикистана
Правительство Киргизии преобразовано в кабинет министров. Садыр Жапаров подписал указ.
Киргизия. Президент Садыр Жапаров подписал указ по восстановлению Баткенской области и развитию приграничных сёл. Главное:
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Таджикистан. Матерям погибших солдат не смогут вернуть сыновей, но помогут материально.
Председатель Согда Раджаббой Ахмадзода и командующий пограничными войсками ГКНБ Раджабали Рахмонали посетили семьи, потерявшие родных в ходе пограничных столкновений.
Власти Таджикистана выделят по 70 тысяч сомони близким погибших военных. Их дети после окончания школы получат квоты для поступления в вузы.
Цитата SputnikTj.
В Армении поприветствовали прекращение огня на таджикско-киргизской границе. Главе МИД РТ Сироджиддину Мухриддину позвонил его коллега Ара Айвазян.
Дипломаты обсудили заседание Совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в Душанбе, и пограничный конфликт Таджикистана и Кыргызстана. Ара Айвазян выразил соболезнования жертвам пограничного инцидента и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
США хотят помочь Таджикистану.
«Соединенные Штаты «разделяют общую цель» достижения безопасности и развития Центрально-Азиатского региона и продолжат оказывать Афганистану и Таджикистану «существенную помощь», — заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
Он посетил Душанбе, где совершил ряд встреч на высшем уровне. А чем помогут Таджикистану США и не останутся ли эти слова пустыми обещаниями — покажет время.
Цитата SputnikTj.
Как будут делить границу Душанбе и Бишкек? Стали известны подробности заседания правительственных делегаций в Баткене. Стороны договорились:
Цитата SputnikTj.
Число жертв приграничного конфликта со стороны Таджикистана выросло до 19 человек. Также обнародованы новые данные и по раненым — 87 граждан.
В общей сложности семьям погибших и пострадавших выплатят 3 млн сомони материальной компенсации. Полный список погибших опубликован администрацией Согдийской области.
Цитата SputnikTj.
Таджикистан. 55 домов повреждены в результате конфликта на границе.
«В общей сложности 17 зданий полностью разрушены, еще 38 нуждаются в ремонте», — пояснили в мэрии Исфары. Больше всего таковых в Чоркухе (29 домов), Ворухе (15), Сурхе (6) и Шахраке (5).
В регионе уже начаты строительные и ремонтные работы. Все будет восстановлено за счет государства. Пострадавших жителей также обеспечат домашней утварью по указу президента.
Фото пресс-службы главы Согдийской области.
Киргизия. Садыр Жапаров встретился с жителями села Максат, наиболее сильно пострадавшего в ходе приграничного конфликта.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
Киргизия. Правительство опубликовало совместное заявление делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации границы. В целом подтверждается ранее опубликованный пост.
Главное:
Линию границы согласились описать по документам 1924−1927 и 1989 годов (как это ранее предлагал Таджикистан). Уточняется, что речь идёт об участках от пограничной точки №43 до №61 и от №135 до №141.
Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.
В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погибли 19 граждан Таджикистана. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Согдийской области республики.
Подробности в материале: Власти Таджикистана назвали число погибших в конфликте на границе
Семьям граждан Таджикистана, погибших в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией, вручили по 70 тыс. сомони ($6,1 тыс.). Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Согдийской области республики.
Подробности в материале: В Таджикистане семьи погибших на границе получили по $6 тыс
Мирное урегулирование вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе обсудили министры иностранных дел Таджикистана и Туркмении Сироджиддин Мухриддин и Рашид Мередов, сообщили 6 мая в пресс-службе таджикистанского МИД.
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Распространяемое в некоторых СМИ и соцсетях видео, на котором председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приносит извинения делегации Таджикистана, является подделкой.
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Делегаты договорились использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924−1927 годов и паритетной комиссии 1989 года для описания проектной линии границы между Киргизией и Таджикистаном.
Об этом: Киргизия и Таджикистан намерены провести границу по документам 1920-х годов
Президент Киргизии Садыр Жапаров пообещал, что семьям киргизстанцев, погибших во время приграничного конфликта, выплатят компенсации в размере 1 млн сомов (885 тысяч рублей).
Читайте подробнее: По $11800 получат семьи киргизстанцев, погибших в ходе конфликта на границе
Президент Киргизии Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлекском районе Баткенской области.
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Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал модернизировать водозабор «Головной», из-за которого произошел конфликт на границе с Таджикистаном.
Подробности в материале: В Киргизии модернизируют находящийся на границе с Таджикистаном водозабор
В погранслужбе Киргизии подчеркивают, что пропуск всех граждан через границу осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность.
Подробности в материале: Погранслужба Киргизии опровергла слухи о притеснении и задержании таджиков
Группа киргизских саперов занимается обезвреживанием и уничтожением обнаруженных в поселках Баткенской области минометных снарядов, авиаракет, боеприпасов от ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Об этом: В сёлах Киргизии находят много неразорвавшихся таджикских снарядов и ракет
Таджикистан. По указу Эмомали Рахмона, 87 жителей Таджикистана получили от 10 до 20 тысяч сомони (800−1700 долларов). Сумма зависела от степени тяжести ранения.
Кроме того, по 70 тысяч сомони (6,2 тысячи долларов) выплатили 19 семьям погибших в ходе вооруженного конфликта.
Казахстан приветствует усилия Таджикистана и Киргизии по нормализации ситуации на границе. Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди отметил важность решения данного вопроса исключительно мирным путем.
«Выражаем глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и трагическими событиями на таджикско-кыргызской границе», — добавили в ведомстве.
Муфтий России призвал Таджикистан и Киргизию «обуздать страсти и гнев» в Рамадан.
Глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин отметил, что решать споры нужно не оружием, а договором.
«Война, разрушения, смерти не укрепят государство и суверенитет ни одной из сторон. Они лишь выведут конфликт на новый уровень, принесут безутешное горе, породят сирот и вдов», — сказал он. По словам муфтия, любовь к родине не должна затмевать чувство человечности.
Новость о запланированной поездке главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву для переговоров и участия в торжествах по случаю Дня Победы ошибочно истолковывается в Киргизии как тревожный признак — якобы Москва в вооруженном конфликте поддерживает именно Таджикистан, а Киргизию игнорирует.
Подробности в материале: Рахмон едет договариваться с Москвой о монархии в Таджикистане
Китайское оружие в таджико-киргизском конфликте. Китайская копия выстрела с кумулятивно-осколочной (HEDP) гранатой 40×46 BGJ2, выпускаемого китайской корпорацией NORINCO.
Обе стороны конфликта закупали оружие и боеприпасы в Китае, и кто применил данные выстрелы, пока неизвестно. Выстрелы 40×46LV стандарта НАТО предназначены для стрельбы из подствольных гранатомётов или многозарядных ручных гранатометов.
Сота канала «Военный осведомитель».