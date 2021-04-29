Москва, , 14:59 — REGNUM Россия не оставит без ответа решение Болгарии объявить одного российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили 29 апреля в российском МИД.

Ранее МИД Болгарии выпустил заявление, в котором говорится о высылке одного дипломата РФ. О таком решении министр иностранных дел Екатерина Захариева объявила после разговора с послом России Элеонорой Митрофановой, который был «обстоятельным и серьёзным».

«Последуют ответные меры», — сообщили в МИД России ТАСС.

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