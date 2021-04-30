Ватикан, , 04:10 — REGNUM Кажется сомнительным, что действия России в отношении Украины проводились с целью проверить реакцию президента США Джо Байдена, высказал мнение польский политолог Кшиштоф Кавенцкий в беседе с Nasz dziennik. Между тем, именно эта теория пользуется широкой популярностью.

Президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт, последовавший за «аннексией» Крыма, не тот фактор, который особенно давит на отношения Вашингтона и Москвы. Главная проблема для США — далеко не в Крыме, а в глобальном соперничестве между США и Китаем, и Россия очень важна в этой борьбе. Это известно всем сторонам.

Путин, в свою очередь, последовательно реализует цель российской политики: поддерживать протекторат над Украиной и Белоруссией, считает Кавенецкий. Он полагает, что отношения с Польшей могут стать ключом к переориентации политики Москвы. Тем более, что нормализация этих отношений — в интересах и этих двух стран, и всей Восточной Европы. Но чтобы диалог пришел в приемлемое русло, считает политолог, России нужно признать Польшу суверенной страной с правом на собственную внешнюю политику.

О чем еще пишет мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Правила избрания пап Римских грозят Ватикану катастрофой».