Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Даже на фоне кризисного периода и сложной политической обстановки в мире французские компании относятся с большим интересом к капиталовложениям в Россию. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции.

«В планах — сооружение на Сахалине завода по производству водородного топлива — мы находимся в тренде сегодняшнего дня. Мы ценим, что в условиях сложной экономической конъюнктуры французские компании, работающие в России, не снижают своей активности», — заявил Путин.

«Это свидетельствует о вашем доверии к российской экономике и перспективам её развития», — указал он.