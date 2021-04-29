Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM Ростовский хлебозавод № 1, работа которого началась 23 марта 1927 года, нуждается в капитальном ремонте. Появившуюся информацию о сносе здания почти с вековой историей опровергли в компании «Юг Руси».

«Часть оборудования на заводе работает еще с 1929 года. Предприятие нуждается в капитальном ремонте, модернизации и работах по укреплению грунта для осуществления своей деятельности по выпуску хлеба», — пояснили на предприятии.

ИА REGNUM напоминает, что производственная площадка расположена в переулке Братском. На протяжении почти 100 лет пшеничный хлеб здесь выпекается на опаре, ржаной — на заквасках. В 2009 году хлебозавод приступил к выпуску кексов.