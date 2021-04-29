Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Оргкомитет российской части чемпионата Европы — 2020 по футболу ведёт переговоры по увеличению квоты зрителей на матчах в Санкт-Петербурге до 75%. Об этом 29 апреля заявил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

«Этот вопрос интенсивно обсуждается, мы ведём конструктивный диалог с Роспотребнадзором и властями города», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

Он добавил, что увеличение квоты до 75% на матче чемпионата России «Зенита — «Локомотив» является хорошим сигналом.

Ранее сообщалось, что матч «Зенитом» и «Локомотивом» в Санкт-Петербурге пройдёт с заполняемостью трибун на 75%.

Напомним, Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020. На сегодняшний день согласована квота по допуску болельщиков с заполнямостью трибун на 50%.

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